Villeneuve-d’Ascq invité par la FIBA à défendre son titre en EuroCup en 2025-2026

Après une neuvième place en championnat de La Boulangère Wonderligue, les joueuses de Villeneuve d’Ascq étaient condamnées à ne pas disputer de compétition européenne la saison prochaine. Cependant, les nordistes ont remporté la dernière édition de l’EuroCup, ce qui aurait constitué une situation surprenante : un vainqueur de Coupe d’Europe non qualifié pour une Coupe d’Europe.

Une invitation à disputer le tour préliminaire

Ce dimanche 25 mai, la FIBA a décidé de remédier à cette situation en invitant les championnes en titre à disputer un tour préliminaire de qualification pour l’EuroCup 2025-2026. Une récompense assez logique pour l’ESBVA, doublement titrée dans la compétition, en 2015 et en 2025. De quoi ravir Carmelo Scarna, président du club, qui déclarait auprès de la Voix du Nord : « S’il vous plait, trouvez nous quelque chose : le tour préliminaire, le remplacement d’une équipe, on a besoin de jouer l’Europe ! « . Bien aidé par le lobbying de la Fédération française de basketball (FFBB), ses vœux ont été exaucés.

Au lendemain du titre, l’entraîneur Maxime Bézin expliquait : « On a fait le job sur le terrain pour montrer qu’on avait notre place dans cette compétition. On a disputé deux compétitions, dont La Boulangère Wonderligue, démarrée en septembre sans toutes nos armes, et qui donne le verdict pour une future Coupe d’Europe. De ce point de vue là, les résultats ne nous permettent pas d’y accéder. On verra ce qui se passera suite à ce titre. On va aller taper aux portes pour voir ce qui est faisable maintenant. »

Club important du basket européen depuis quelques années (finaliste de l’EuroLeague en 2024, gagnant de l’EuroCup en 2025), l’ESBVA-LM a mérité ce passe-droit qui lui permettra de défendre son titre en 2025-2026.