Villeneuve-d’Ascq, un champion d’Europe privé de Coupe d’Europe en 2025/26 ?

Finaliste de l’EuroLeague en 2024, vainqueur de l’EuroCup en 2025, et puis… Plus rien en 2026 ?! Vainqueur de sa deuxième Coupe d’Europe mercredi contre Ferrol, dix ans après sa première EuroCup, le club de Villeneuve-d’Ascq n’est pourtant engagé, à date, dans aucune compétition continentale pour la saison prochaine.

Dans son édition du jour, L’Équipe a confirmé que la FIBA n’avait, pour l’instant, pas prévu de qualifier l’ESBVA pour une Coupe d’Europe, en raison de sa piètre campagne nationale, 9e de La Boulangère Wonderligue, une place qui lui vaudra le purgatoire des playdowns au printemps, sans qu’il n’y ait aucune frayeur pour son avenir (une seule victoire à décrocher).

« Avec ce que l’on a montré à la Fédération internationale, je pense que l’on peut décemment demander une invitation européenne pour la saison prochaine », plaide le président Carmelo Scarna dans les colonnes de La Voix du Nord. « S’il vous plait, trouvez nous quelque chose : le tour préliminaire, le remplacement d’une équipe, on a besoin de jouer l’Europe ! »

Cependant, même sans jouer de Coupe d’Europe, l’ESBVA pourra tout de même tenter de gagner un troisième trophée continental la saison prochaine. Son sacre en EuroCup lui assure de disputer la Supercoupe d’Europe face au vainqueur de l’EuroLeague, un titre remporté une seule fois par un club français (Bourges, en 2022). Villeneuve-d’Ascq tentera tout de même d’obtenir, appuyé dans son lobbying par la FFBB selon L’Équipe.

L’œil de Maxime Bézin

« On a fait le job sur le terrain pour montrer qu’on avait notre place dans cette compétition. On va se battre pour continuer à vivre ces joies et ces joutes européennes en semaine la saison prochaine.

On a disputé deux compétitions, dont La Boulangère Wonderligue, démarrée en septembre sans toutes nos armes, et qui donne le verdict pour une future Coupe d’Europe. De ce point de vue là, les résultats ne nous permettent pas d’y accéder. On verra ce qui se passera suite à ce titre. On va aller taper aux portes pour voir ce qui est faisable maintenant. »

Propos recueillis par Antoine Bodelet