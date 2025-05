Marie-Michelle Milapie quitte Lattes-Montpellier pour Villeneuve d’Ascq

La reconstruction se poursuit du côté de Villeneuve d’Ascq, arrivées et départs s’enchaînent depuis la fin de saison. Après avoir déjà fait venir cinq joueuses, l’ESBVA-LM a officialisé une nouvelle recrue ce lundi : Marie-Michelle Milapie (1,92 m, 29 ans). Avec cette arrivée, le club nordiste ajoute un gros nom à son effectif en vue de la saison 2025-26.

Un des visages du 3×3 français

En plus d’une belle carrière en 5×5, Marie-Michelle Milapie compte 25 sélections en équipe de France en 3×3. Âgée de 29 ans, la poste 5/4 va traverser l’hexagone, elle qui évoluait à Lattes-Montpellier en 2024-2025. Au BLMA, l’internationale française tournait à 5,4 points et 3,5 rebonds de moyenne en championnat. En EuroCup, elle affichait des moyennes de 7,6 points et 3,8 rebonds. C’est un renfort de poids pour l’ESBVA qui devra jongler entre championnat et EuroCup la saison prochaine.

Passée par le Pôle France, celle qui est surnommée « Michou » va renforcer l’équipe de Maxime Bezin pour les trois saisons à venir. Elle connaît bien La Boulangère Wonderligue puisqu’elle a débuté sa carrière professionnelle à Basket Landes en 2014, où elle est restée 5 ans. Par la suite, elle a rejoint le BLMA pour deux ans, où elle a remporté la Coupe de France 2021. Après une expérience à Charleville-Mézières, en 2021-2022, elle est partie à l’étranger pour une durée de deux ans (en Italie puis en Espagne) avant de revenir en France, au BLMA, l’été dernier. Dans le Nord, elle pourra apporter toute son expertise du basket français et européen.

PROFIL JOUEUR Marie-Michelle MILAPIE Poste(s): Pivot Taille: 192 cm Âge: 29 ans (06/02/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 5,4 #86 REB 3,5 #59 PD 0,8 #108