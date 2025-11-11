Recherche
NBA

En retrouvant ses qualités de sniper, Victor Wembanyama renverse à lui seul le match à Chicago

NBA - Il n'avait rentré que 8 tirs à 3-points sur ses neuf premiers matchs, mais en a réussi 6 ce soir. Avec un exceptionnel coup de chaud dans le dernier quart-temps, Victor Wembanyama a donné sur un plateau d'argent la victoire aux Spurs chez les Chicago Bulls (117-121).
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Bulls n’ont pu qu’assister au show Wembanyama dans le money-time

Crédit photo : © Matt Marton-Imagn Images

Auteurs d’un fantastique début de saison, les Chicago Bulls n’avaient pas encore perdu le moindre match à domicile (5-0). C’était avant de rencontrer l’équipe d’un certain Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans). Les Spurs sont en quelque sorte le pendant à l’Ouest des Bulls, avec un début de saison au-delà des attentes. Mais ils ont un joueur que la franchise de l’Illinois n’a pas. Un joueur capable d’influencer à lui seul le résultat d’un match.

– Journée 11112025

Cette fois, Wembanyama a tout simplement renversé quasiment à lui seul une rencontre mal embarquée, en marquant dans le dernier quart-temps quasiment autant de points (18) que… toute l’équipe adverse (19). Ses deux pull-ups à 3-points dans la dernière minute – alors qu’il avait très peu utilisé cet arme sur ses premiers matchs – ont climatisé l’United Center et impressionné tout ceux qui y ont assisté.

Des tirs dignes d’une superstar, et plutôt d’un extérieur. Le géant a demandé à tout le monde de s’écarter, et mis le couvercle sur la rencontre. « Le premier était prévu, c’était le système. Le deuxième, pas vraiment. J’ai décidé de demander l’isolation parce que je sentais que je pouvais créer une séparation, et j’avais besoin d’espace. Je crois que c’était un bon choix » a-t-il souri en conférence de presse après la rencontre.

Sur l’ensemble du match, « Wemby » termine avec 38 points, 12 rebonds, 5 passes décisives et 5 contres en 36 minutes, en ayant retrouvé ses qualités de sniper avec un superbe 6/9 à 3-points, en plus d’un 10/10 aux lancers-francs.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
38
PTS
12
REB
5
PDE
Logo NBA
CHI
117 121
SAS

« Parfois, il faut faire passer les joueurs avant les systèmes. On jouait des pick-and-rolls classiques, mais il aimait son match-up [contre Nikola Vucevic], donc on lui a donné de l’espace et laissé faire, pour qu’il puisse créer un avantage ou prendre un tir. Ce qu’il a fait. »

Le coach Mitch Johnson en conférence de presse d’après-match

De retour après plusieurs matchs compliqués

Ce qui donne donc un total de… 50 d’évaluation. Soit exactement la même évaluation que lors de son tout premier match qui avait terrorisé le reste de la NBA face à Dallas (40 points et 15 rebonds). Mais cette fois, ce n’était pas Anthony Davis en face du Français, mais un francophone : Nikola Vucevic. Wembanyama a profité de ce vis-à-vis au profil bien moins défensif pour se faire plaisir, et l’attaquer tout au long du match. Les Bulls ont aussi choisi de ne pas le doubler, alors que c’est ce qui l’avait mis en difficulté sur ses derniers matchs (9 points à 4/14 à Phoenix, 19 points à 5/14 contre les Lakers…).

LIRE AUSSI

Le natif de Chesnay est aussi retombé vers son péché-mignon : le tir à 3-points. Beaucoup plus agressif proche du panier depuis la reprise, il a cette fois pris la moitié de ses tirs derrière la ligne, parfois en forçant un peu trop. Mais le 6/9 final est excellent et ne mérite aucun reproche. Il a même marqué la majorité des tirs primés de son équipe, puisque ses coéquipiers terminent à… 4/24. Il a aussi dominé en défense avec ses 5 contres, dont certains attrapés très haut. Avec désormais 95 matchs d’affilée avec au moins un contre, il est dans la troisième série la plus longue de l’histoire NBA, derrière les 116 de Dikembe Mutombo et les 145 de Patrick Ewing.

Même à l’extérieur, Wembanyama a le droit à des bains de foule

Huitième victoire en dix matchs

Globalement, on ne peut pas dire que les Spurs aient fait un bon match, malgré une équipe des Bulls amputée de Josh Giddey et Coby White. Pour son deuxième match depuis son retour, l’autre star de l’équipe De’Aaron Fox a marqué 21 points mais perdu 6 ballons, les deux titulaires Devin Vassell et Harrison Barnes n’ont marqué que 4 et 7 points… Seul le duo “Area 51” composé de Wembanyama et Stephon Castle (19 points et 11 passes décisives) a tenu la baraque. L’équipe de San Antonio était menée de 13 points au début du dernier quart-temps. Avant donc que le n°1 en blanc et noir ne prenne les choses en main.

Avec cette troisième victoire d’affilée, les Spurs confirment leur début de saison canon. Au bout de 10 matchs (8 victoires – 2 défaites), ils sont tout simplement… en deuxième position dans la jungle de la Conférence Ouest, juste derrière les champions en titre d’Oklahoma City.

« Je pense qu’on est à notre place. Bien sûr, on aimerait gagner chaque match, mais on ne va pas finir en 82-0. C’est un marathon. Mais j’aime voir qu’on se responsabilise mutuellement, joueurs comme staff, et qu’on n’ait pas peur de se dire les choses. On va continuer à s’améliorer. Je suis réaliste, je sais qu’on n’a pas encore joué les meilleures équipes de la ligue, mais on sera prêts quand il le faudra » a conclu Wembanyama.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

thegachette
Il est impressionnant et contrairement à ce que certains espèrent il a prouvé qu'il a raison de continuer à tirer à 3pts, il le fait un peu moins qu'avant, mais sur ce match à 6/9 et deux énormes tirs dans la dernière minute, il montre qu'il n'a pas peur et qu'il est capable de les mettre... Il est aussi à 10/10 aux lfs, c'est quand même pas mal avec un ballon si petit pour lui... En tout cas sa présence au Spurs me donne envie de suivre mon petit résumé sur Youtube après ses matchs... je ne le fais jamais en saison régulière mais pour lui...
Répondre
(1) J'aime
