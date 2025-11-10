Recherche
NCAA

Deux nouveaux Français rejoignent la NCAA : Zati Loubaki à Utah et Dorian Rinaldo-Komlan à Iowa State

NCAA - Zati Loubaki et Dorian Rinaldo-Komlan sont les deux derniers basketteurs français à rejoindre la NCAA. Avec eux, ils seront désormais 68 tricolores à évoluer en Division I cette saison, un chiffre en constante progression d’année en année.
|
00h00
Résumé
Écouter
Deux nouveaux Français rejoignent la NCAA : Zati Loubaki à Utah et Dorian Rinaldo-Komlan à Iowa State

Zati Loubaki a trouvé son programme NCAA, celui d’Utah

Crédit photo : Utah Utes

Zati Loubaki, ancien joueur du centre de formation du BCM Gravelines-Dunkerque, et Dorian Rinaldo-Komlan, passé par celui de Limoges, viennent chacun d’officialiser leur engagement en NCAA. Le premier rejoindra Utah en 2026-2027, tandis que le second, actuellement à la Spire Academy, s’engagera avec Iowa State. Deux trajectoires symboliques d’un phénomène grandissant : jamais les Français n’ont été aussi nombreux dans le championnat universitaire américain.

Zati Loubaki vers Utah : du BCM à la NCAA en passant par la JUCO

Originaire de Nogent-sur-Oise, Zati Loubaki (2,02 m, 20 ans) a connu une progression régulière depuis ses débuts à Gravelines-Dunkerque. Auteur de deux saisons pleines en Espoirs (14,2 points, alors qu’il n’était encore que U18, puis 13,3 points de moyenne), il a ensuite tenté l’aventure américaine en rejoignant la structure Overtime Elite, avant de briller en Junior College (JUCO) à Trinity Valley Community College.

Couronné MVP du tournoi national NJCAA DI 2025 après avoir conduit son équipe au titre, Loubaki s’est imposé comme un ailier-fort complet : athlétique, mobile et capable de défendre sur plusieurs postes. Convoité par Cincinnati et Western Kentucky, il a finalement choisi Utah, un programme du Big 12 en pleine reconstruction sous la houlette d’Alex Jensen.

Zati Loubaki avec l'équipe de France U18 à l'EuroBasket de la catégorie, en 2022
Zati Loubaki avec l’équipe de France U18 à l’EuroBasket de la catégorie, en 2022

« 100 % committed. Let’s work Utes Nation!!! », a publié le joueur sur X (ex-Twitter) pour annoncer son engagement. En équipe de France jeunes, Zati Loubaki a participé à l’EuroBasket U18 en 2022. Au sein d’une sélection menée par Rayan Rupert, Sidy Cissoko et Bilal Coulibaly, ce joueur de fin d’année 2004 n’avait qu’un rôle mineur (2 points et 1 rebond pour 2,3 d’évaluation sur six matches).

Dorian Rinaldo-Komlan, de Limoges à Spire puis Iowa State

De son côté, Dorian Rinaldo-Komlan (2,06 m, 17 ans) s’était révélé la saison dernière sous le maillot des Espoirs de Limoges, où il tournait à 11,5 points à 55 % de réussite et 4,8 rebonds en 18 minutes de moyenne. Sélectionné pour le Next Generation Tournament de Munich, il s’est ensuite envolé vers l’Ohio pour rejoindre la Spire Academy, structure bien connue pour avoir accueilli LaMelo Ball.

Le jeune intérieur a déjà trouvé sa future université : il a annoncé son engagement à Iowa State pour 2026. Dans une interview à Rivals, il a expliqué : « Les coachs ont vraiment mis l’accent sur le développement. C’était le plus important pour moi. »

Apprécié pour son intensité défensive et sa polyvalence offensive, l’ancien espoir de Limoges se décrit comme un « poste 4 moderne » capable de défendre les postes 4 et 5, de courir le terrain et de s’adapter au jeu rapide de la NCAA.

Une présence française record en NCAA

Avec ces deux nouvelles annonces, le cap des 70 Français recensés dans les rosters NCAA Division I pour la saison 2026-2027, un record historique, sera sans aucun doute largement dépassé.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
