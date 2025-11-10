Deux nouveaux Français rejoignent la NCAA : Zati Loubaki à Utah et Dorian Rinaldo-Komlan à Iowa State

Zati Loubaki, ancien joueur du centre de formation du BCM Gravelines-Dunkerque, et Dorian Rinaldo-Komlan, passé par celui de Limoges, viennent chacun d’officialiser leur engagement en NCAA. Le premier rejoindra Utah en 2026-2027, tandis que le second, actuellement à la Spire Academy, s’engagera avec Iowa State. Deux trajectoires symboliques d’un phénomène grandissant : jamais les Français n’ont été aussi nombreux dans le championnat universitaire américain.

Zati Loubaki vers Utah : du BCM à la NCAA en passant par la JUCO

Originaire de Nogent-sur-Oise, Zati Loubaki (2,02 m, 20 ans) a connu une progression régulière depuis ses débuts à Gravelines-Dunkerque. Auteur de deux saisons pleines en Espoirs (14,2 points, alors qu’il n’était encore que U18, puis 13,3 points de moyenne), il a ensuite tenté l’aventure américaine en rejoignant la structure Overtime Elite, avant de briller en Junior College (JUCO) à Trinity Valley Community College.

Couronné MVP du tournoi national NJCAA DI 2025 après avoir conduit son équipe au titre, Loubaki s’est imposé comme un ailier-fort complet : athlétique, mobile et capable de défendre sur plusieurs postes. Convoité par Cincinnati et Western Kentucky, il a finalement choisi Utah, un programme du Big 12 en pleine reconstruction sous la houlette d’Alex Jensen.

« 100 % committed. Let’s work Utes Nation!!! », a publié le joueur sur X (ex-Twitter) pour annoncer son engagement. En équipe de France jeunes, Zati Loubaki a participé à l’EuroBasket U18 en 2022. Au sein d’une sélection menée par Rayan Rupert, Sidy Cissoko et Bilal Coulibaly, ce joueur de fin d’année 2004 n’avait qu’un rôle mineur (2 points et 1 rebond pour 2,3 d’évaluation sur six matches).

100% committed ‼️❤️ Let’s work Utes Nations !!! pic.twitter.com/Phua2SKbpD — Zati Loubaki 🇫🇷 (@zatilbk6) November 9, 2025

Dorian Rinaldo-Komlan, de Limoges à Spire puis Iowa State

De son côté, Dorian Rinaldo-Komlan (2,06 m, 17 ans) s’était révélé la saison dernière sous le maillot des Espoirs de Limoges, où il tournait à 11,5 points à 55 % de réussite et 4,8 rebonds en 18 minutes de moyenne. Sélectionné pour le Next Generation Tournament de Munich, il s’est ensuite envolé vers l’Ohio pour rejoindre la Spire Academy, structure bien connue pour avoir accueilli LaMelo Ball.

Le jeune intérieur a déjà trouvé sa future université : il a annoncé son engagement à Iowa State pour 2026. Dans une interview à Rivals, il a expliqué : « Les coachs ont vraiment mis l’accent sur le développement. C’était le plus important pour moi. »

Apprécié pour son intensité défensive et sa polyvalence offensive, l’ancien espoir de Limoges se décrit comme un « poste 4 moderne » capable de défendre les postes 4 et 5, de courir le terrain et de s’adapter au jeu rapide de la NCAA.

NEWS: French center Dorian Rinaldo-Komlan has committed to Iowa State, he told @Rivals. The 6-10 prospect from the 2026 class currently attends Spire Academy in Ohio. https://t.co/g7EnfRP1GR pic.twitter.com/CaP7ndaVpN — Joe Tipton (@JoeTipton) November 10, 2025

Une présence française record en NCAA

Avec ces deux nouvelles annonces, le cap des 70 Français recensés dans les rosters NCAA Division I pour la saison 2026-2027, un record historique, sera sans aucun doute largement dépassé.