Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NCAA

Un record de Français en NCAA en 2025-2026 : Ils sont près de 70, mais qui sont-ils ?

NCAA - Ilias Kamardine, Kezza Giffa, Yohan Traoré, Roman Domon, Halvine Dzellat-Diakeno... Ils sont près de 70 Français engagés dans un programme de première division NCAA pour cette saison 2025-2026. On les a tous listés.
|
00h00
Un record de Français en NCAA en 2025-2026 : Ils sont près de 70, mais qui sont-ils ?

Kezza Giffa va former une doublette avec Ilias Kamardine sur la ligne arrière d’Ole Miss

Crédit photo : © Eric Canha-Imagn Images

Les équipes universitaires sont en pleine préparation de leur saison 2025-2026, avec déjà des matches d’exhibition. Plus que jamais, ces formations NCAA sont composées de joueurs français. A l’aube de cette saison, on en compte près de 70, 68 plus exactement, avec probablement quelques oublis même si on a épluché les 361 effectifs NCAA.

L’intégration du name, image, and likeness (NIL) a révolutionné le sport universitaire, autrefois 100% amateur (du moins officiellement). Le marché français étant réputé pour la qualité de ses potentiels, les programmes universitaires se sont attelés à solliciter le moindre talent tricolore. C’est ainsi que des joueurs professionnels confirmés, comme Ilias Kamardine ou encore Roman Domon se retrouvent en NCAA, à respectivement 22 et 20 ans. Aux côtés de joueurs installés depuis plusieurs années aux États-Unis, comme Kezza Giffa ou Yohan Traoré, ils composent une véritable diaspora qui devrait encore grossir dans les années à venir. On a listé un à un pour vous ces 68 Français dans les tableaux à retrouver ci-dessous.

Les Français sont aussi en NCAA II et NAIA, entre autre

Par ailleurs, ils sont plusieurs centaines de joueurs supplémentaires à évoluer en NCAA II (la deuxième division) ou NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics), comme Jakob Milling (frère de Kane et fils de Kyle), l’ancien meneur d’Orléans Maxence Massadila ou des joueurs moins connus tels que le Parisien Lu-Ca Ntamag Mahop, le Saint-Quentinois Mathieu Cardot, le Bordelais Raphael Dupouy, l’ancien de Nanterre Maxime Ekono qui est coéquipier de Robin Discamps (ex-Toulouse, Boulazac etc.) à Lincoln (MO), le Rennais Anthony Djami, Noah Fassinut (ex Les Sables) et Raphael Gay (ex-Clermont, Vichy, Limoges) qui font équipe à Central Methodist, le Toulousain Yanis Mahoundo, Yaya Sidibe ou encore l’ex-Nantais Jakob Vigneault, pour ne citer qu’eux.

Mais en attendant de pouvoir tous les citer, on s’est concentré sur les 68 Français engagés en DI à l’instant T. Les voici :

Top départ pour Martin Carrère en NCAA

NomPosteTailleParcours en FranceDate de naissanceUniversité
Bryan Akanmu3-41,95 mOriginaire de Saint-Denis, à côté de Paris.Né en 2003Wagner
Noah Badibanga32,01 mFormé en région toulousaine avant de rejoindre6 juin 2006Santa Clara
Thomas Bassong32,00 mOriginaire de la région parisienne, il a ensuite rejoint le centre de formation du BCM Gravelines-Dunkerque, puis celui du Zalgiris Kaunas avant de partir aux États-Unis, direction OTE.12 juillet 06Florida State
Djahi Binet31,98 mAilier originaire de Nice étant passé par le centre de formation du HTV.Né en 2001Southern Mississippi
Evan Boisdur2-11,82 mFormé en Guadeloupe avant de rejoindre le centre de formation du BCM Gravelines-Dunkerque.1er novembre 2005Grand Canyon
Noah Bolanga32,03 mFormé du côté de Poitiers puis d’Orléans.13 mars 2003Utah Tech
Ethane Bourgade32,01 mVu à Charenton et Levallois avant de partir au Mans puis de lancer sa carrière professionnelle à Toulouse, en Nationale 1.10 mai 2004Bryant
Dramane Camara3-41,95 mMembre de l’équipe de Marne-la-Vallée championne de France U15, avec Kymany Houinsou et Daryl Doualla notamment, celui qui est appelé Ladji a ensuite été membre du Pôle France (en 2019-2020), de la NBA Africa Academy au Sénégal et a gouté à la BAL avec l’Al Ahly Sporting Club, club vainqueur de la compétition. Le fils de Mam’s Carter, coach des U15 de Villemomble, est également le cousin de Mohamed Diarra.24 janvier 2004Norfolk State
Martin Carrère32,04 mFormé dans les Landes puis au Limoges CSP, il est parti en NCAA en 2024.21 juillet 2006Virginia
Milhan Charles32,00 mL’ancien cadet d’Aix-Venelles, qui a explosé au centre de formation d’Antibes, retrouve la compétition après une année difficile, où il a cru devoir mettre fin à sa carrière de basketteur en raison d’un problème de santé.11 mars 2004Arkansas-Pine Bluff

 

Roman Domon, très attendu à Murray State

NomPosteTailleParcours en FranceDate de naissanceUniversité
Mathéo Coffi42,03 mPoste 4 très athlétique qui a été fauché par deux ruptures des ligaments croisés puis qui est passé proche d’un très grace souci de santé en 2023-2024, l’ancien espoir de la SIG Strasbourg a lui aussi franchi l’Atlantique.10 février 2005Texas-San Antonio
Mathis Courbon21,95 mShooteur formé dans la Loire, et notamment à la Chorale de Roanne28 février 2005Murray State
Tidiane D’Almeida11,84 mMeneur passé par l’Élan béarnais en centre de formation10 août 2006Lindenwood
Dominique Diomande32,01 mAilier à fort potentiel passé par le centre de formation de Blois, et même vu furtivement en pro.20 juin 2005Brigham Young
Tidjiane Dioumassi11,93 mFils de Makan Dioumassi, il a démarré tard le basket avant de partir à Thetford (Québec) puis aux Etats-Unis.Western Carolina
Paul-Mathis Djobet31,98 mAilier polyvalent formé à Lille avant de partir au Mans puis à Gravelines-Dunkerque et fin aux Etats-Unis17 septembre 2004Omaha
Sven Djopmo Komguep21,86 mArrière passé par les centres de formation de Champagne Basket et Nanterre, parti aux Etats-Unis pour poursuivre ses brillantes études supérieures.29 février 2004Arizona
Roman Domon3-42,07 mAilier longiligne et très talentueux offensivement, formé au BCM Gravelines-Dunkerque.06 octobre 2005Murray State
Alexander Doyle3-42,02 mAlexander Doyle a intégré le centre de formation de Cholet Basket en 2019 après avoir pratiqué le basketball au niveau départemental au sein du club de Beaucouzé, dans le Maine-et-Loire. Mais au bout de deux ans à l’Académie Gauthier, celui qui est appelé Alex Doyle par les Américains a franchi l’Atlantique afin de rejoindre la DME Academy.09 février 2004Stetson
Halvine Dzellat-Diakeno52,07 mAncien pensionnaire du centre de formation de Blois, prêté à Lille pour démarrer sa carrière professionnelle en 2023-2024 avant de partir en NCAA.29 janvier 2004Cincinnati

 

Kymany Houinsou, l’homme à tout faire de Loyola

NomPosteTailleParcours en FranceDate de naissanceUniversité
Melvyn Ebonkoli51,99 mJoueur de devoir formé en région parisienne avant de rejoindre le centre de formation du Mans puis de partir aux Etats-Unis. Médaille en équipe de France U16 (Euro 2017) et U17 (Coupe du monde 2018).11 avril 2001N.J.I.T.
Kéziah Ekissi1-21,89 mCombo-guard formé dans les Bouches-du-Rhône avant de rejoindre le centre de formation de Cholet puis de partir aux Etats-Unis.08 janvier 2004Oregon State
Christ Essandoko52,08 mAncien pensionnaire du centre de formation de Nanterre, après avoir évolué en U15 ELITE au Paris-Levallois puis à l’Union Champagne Châlons-Reims, Christ Essandoko est parti aux États-Unis poursuivre sa formation en 2020.16 février 2003South Carolina
Jess Esso Essis2-32,05 mArrière de grande taille passé par le centre de formation des Metropolitans 92 avant de lancer sa carrière professionnelle au Portel.11 août 2005Cal Poly
Ylan Esso Essis2-32,05mEspoirs des Metropolitans 92 de 2022 à 2024, également passé par Mans en 2021-2022.11 août 2005UC Davis
Michael Folarin52,06 mFranco-Britannique fils d’une Française installée à Londres, formé dans la capitale anglaise avant de partir aux États-Unis.18 juillet 2001East Texas A&M
Clarence Fondeur Massamba31,97 mNé à Paris, formé au Caen Basket Calvados, Clarence Massamba s’est envolé très jeune vers les États-Unis pour poursuivre son cursus au lycée, avant de revenir dans le championnat de France, à Monaco.14 décembre 2005Tennessee
Jazz Gardner52,10 mFils de l’ancien joueur LNB Jelani Gardner et d’une Française, formé en Californie et vu furtivement en équipes de France jeunes.08 mars 2004Saint Mary’s
Kezza Giffa11,84 mMeneur ayant suivi la carrière de son père, l’ex-international Sacha Giffa, avant de se révéler en Espoirs chez les Metropolitans 92 puis de partir aux Etats-Unis en 2021.13 novembre 2002Ole Miss
Kymany Houinsou31,97 mFormé à Mulhouse puis à l’ASVEL avant de par Saint-Quentin. Capable de jouer toutes les positions sur le terrain.06 janvier 2004Loyola (IL)

 

Ilias Kamardine la star française de la NCAA ?

NomPosteTailleParcours en FranceDate de naissanceUniversité
Wilson Jacques52,13 mFormé à la Réunion puis au Pôle France, Champagne Basket et enfin à la JL Bourg.10 avril 2005Fresno State
Ilias Kamardine2-31,93 mFormé du côté de Marseille puis à la JDA Dijon.1er octobre 2003Ole Miss
Ladji Kante21,93 mComme Kamardine, il a été formé à Marseille puis en Bourgogne, mais à Chalon cette fois.15 janvier 2005Northern Illinois
William Beugre-Kassi3-21,98 mOriginaire de Pontoise en Île-de-France, vu au centre de formation de Strasbourg.18 mars 2004Oakland
Louis Lesmond3-41,98 mFormé dans le Var puis au Pôle France. Shooteur vu en équipes de France jeunes.6 janvier 2002Fordham
Amael L’Etang52,15 mFormé à Toulouse puis à Cholet. Pivot vu en équipes de France jeunes.29 juin 2005Dayton
Leopold Levillain52,02 mA commencé le basket très tardivement à Lunel après avoir joué au rugby. Parti à Toulouse avant de rejoindre Cholet en 2004.24 septembre 2004Long Beach State
Maxim Logue52,05 mLyonnais passé l’ASVEL, le Pôle France puis le Paris Basketball, mais aussi en équipe de France jeunes.18 juillet 2005Florida Atlantic
Aboubacar Magassa3-41,99 mLe frère d’Ibrahima Magassa avait réalisé une belle saison avec les Espoirs de Roanne avant de partir en NCAA.09 décembre 2004Wyoming
Petar Majstorovic4-52,02 mIntérieur costaud formé en Alsace, et notamment Gries-Souffel, avant d’être prêté à l’ASVEL24 juillet 2005Long Beach State

 

Timéo Pons, un ailier de grande taille à fort potentiel offensif

NomPosteTailleParcours en FranceDate de naissanceUniversité
Anthony Martinez1-21,87 mBordelais passé par les centres de formations de l’Elan béarnais, Limoges et Orléans, avant de passer professionnel à LyonSO, en NM1.22 mai 2004Monmouth
Lilian Marville11,82 mMeneur formé à Orléans, vu en équipe de France U20 cet été.28 janvier 2005UNC Greensboro
Ryan Mendy42,00 mAncien jeune de Nanterre, ce poste 4 mobile fan de Paul George a rejoint les Espoirs de l’ASVEL en 2024. U19 encore cette saison, à quelques jours près.29 décembre 2006George Mason
Yaphet Moundi42,00 mL’ancien joueur de Tours (14,9 points de moyenne en 16 matchs), de Gries-Oberhoffen en Nationale 3 (13 points de moyenne sur les 4 premières et seules journées de la saison 2020-2021) puis de l’ESSM Le Portel en Espoirs est le fils de l’artiste le plus populaire du Cameroun, Petit-Pays, et a grandi à Paris.17 octobre 2001San Jose State
Japhet Moupadele41,98 mAvant ses années Espoirs du côté de Strasbourg, il sévissait à Lille en U15 ELITE.11 décembre 2006San Jose State
Madiba Owona1-21,93 mFormé à Bordeaux, puis à l’Elan béarnais, il a rejoint la diaspora française du côté d’Utah Tech en 2024.28 janvier 2004Utah Tech
Théo Pierre-Justin42,05 mCe Landais est passé par le centre de formation de l’Elan béarnais avant de rejoindre la Chorale de Roanne, puis de partir aux Etats-Unis. Poste 4 plutôt shooteur vu en équipe de France U20.26 août 2004DePaul
Sami Pissis1-21,88 mMeneur scoreur formé en Île-de-France avant de s’expatrier aux Etats-Unis, jusqu’à réaliser son rêve et atteindre la NCAA DI.Né en 2003Alabama A&M
Timéo Pons4-32,02 mFils de Guillaume Pons, ailier de grande taille, fort scoreur, vu en Espoirs à Nanterre dernièrement, ou encore en équipe de France U16.4 juillet 2006New Mexico
Bastien Rieber11,88 mMeneur vu à Mulhouse, Strasbourg puis Dijon.6 avril 2005Fresno State

 

Isaiah Sy, à l’heure de l’affirmation à Oregon State

NomPosteTailleParcours en FranceDate de naissanceUniversité
Kalifa Sakho52,08 mKalifa Sakho est né à Rouen mais a grandi à Limoges, précisément dans le quartier du Val de l’Aurence. L’intérieur a intégré le centre de formation du CSP avant de partir aux Etats-Unis à l’été 2021.14 février 2001Houston
Bessanty-Aime Saragba52,08 mIntérieur originaire de Marseille, notamment vu au SMUC en U15 et U18 ELITEDelaware State
Léon Sifferlin2-11,96 mAprès ses années jeunes à Nancy, il a rejoint le centre de formation de la JL Bourg dont il est sorti en étant champion de France Espoirs et membre de la génération 2006 en équipe de France jeune.8 janvier 2006Tulsa
Andy Sigiscar42,05 mAilier-fort vu aux centres de formation d’Orléans puis de Cholet.22 mars 2004Tarleton State
Yohann Sissoko2-11,93 mArrière/meneur d’assez grande taille formé à Marne-la-Vallée puis l’ASVE.6 mai 2006Florida Atlantic
Isaiah Sy32,01 mFormé du côté des Bouches-du-Rhône, alors que son père Mohamed était salarié du club de Fos Provence.12 octobre 2003Oregon State
Fredy-Salam Sylla32,02 mParisien parti à 13 ans aux Etats-Unis.19 janvier 2006Arkansas State
Kwame Tanic31,98 mNé à Châlons-en-Champagne, passé par le lycée français d’Irlande.04 mars 2004Georgia State
Florian Tenebay31,95 mFormé en Martinique, il a notamment été repéré au camp de Ronny Turiaf.South Carolina State

 

Yohan Traoré, le symbole de la NCAA nouvelle : une quatrième fac en quatre ans

NomPosteTailleParcours en FranceDate de naissanceUniversité
Yacine Toumi42,05 mAilier-fort franco-tunisien originaire d’Île-de-France, international tunisien.12 octobre 2000Hawaii
Killyan Touré2-11,89 mOriginaire de Pamiers en Ariège, il a joué à Toulouse puis à l’ASVEL. Sélectionné en équipe de France U16, il a finalement choisi de représenter la Côte d’Ivoire, le pays de ses parents, en U18.15 juillet 2006Iowa State
Mady Traore52,08 mAncien membre du centre de formation des Metropolitans 92, qui sort d’une saison8 juin 2003Washington
Yohan Traoré52,08 mIntérieur formé à Tours, puis au Pôle France, avant de partir aux Etats-Unis où il est devenu un lycéen très apprécié, avant d’avoir plus de mal en NCAA. Il va connaître sa quatrième université. Est courtisé par la Côte d’Ivoire pour jouer en équipe nationale.15 février 2003Butler
Franck Yetna52,02 mLe frère d’Alexis Yetna (Tarbes-Lourdes, NM1) est originaire comme ce dernier de région parisienne.Texas A&M-CC
Nathan Zulemie21,94 mFormé à Nanterre, avec la génération 2004 championne de France U15, aux côtés de Victor Wembanyama notamment.7 septembre 2004Fresno State
Martin de Laporterie52,13 mIntérieur originaire de Bordeaux, qui a même joué 2 minutes contre le Pôle France en Nationale 1 en 2021-2022. S’est ensuite exilé aux Etats-Unis.Drexel
Alaaeddine Boutayeb52,14 mOriginaire du Maroc, passé par le centre de formation du Mans, vu en équipe de France U17 le temps de quelques essais.4 mars 2001Alcorn State

 

N’hésitez pas nous signaler une erreur ou un oubli en commentaire de cet article ou à l’adresse mail suivante ([email protected])

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NCAA
NCAA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Basketball Africa League (BAL)
00h00La BAL accueille un nouveau joueur passé par la France
ELITE 2
00h00Julien Cortey officiellement nommé entraîneur du SCABB
Kezza Giffa va former une doublette avec Ilias Kamardine sur la ligne arrière d'Ole Miss
NCAA
00h00Un record de Français en NCAA en 2025-2026 : Ils sont près de 70, mais qui sont-ils ?
Iliana Rupert sous les couleurs du Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague Féminine
00h00Iliana Rupert : « Je suis venue au Fenerbahçe pour gagner le plus de titres possibles »
NM1
00h00Le Nord en fête, Sasha Derradji (38 d’éval’ à 19 ans !) frôle un triple-double d’exception, Mouhamed Thiam confirme sa métamorphose
G League
00h00Killian Hayes et Olivier Sarr vont repasser par la case G-League
EuroLeague
00h00[Vidéo] Le nouveau festival de Nadir Hifi à Belgrade, auteur de son 8e match d’affilée à plus de 20 points
Alain Contensoux assiste à un entraînement de l'équipe de France à Katowice, fin août 2025, lors du premier tour de l'EuroBasket
Équipe de France
00h00Le grand entretien avec Alain Contensoux, DG et DTN de la FFBB : « On sait très bien faire les choses, mais on ne sait pas les vendre »
Adama Bal va passer aux couleurs de la SIG Strasbourg à celle des Westchester Knicks
G League
00h00Avec Amara Sy, Boris Dallo, Darel Poirier… Adam Bal rejoint la clique des français haut draftés en G-League
ELITE 2
00h00Crise interne à Denain Voltaire : Gilles Pargneaux claque la porte et saisit la justice
1 / 0
Livenews NBA
Nico Harrison est le GM contesté des Dallas Mavericks
NBA
00h00Dallas Mavericks : les fans réclament le renvoi de Nico Harrison après un début de saison catastrophique
NBA
00h00Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
Alexandre Sarr au dunk lors de la victoire des Wizards à Dallas
NBA
00h00Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)
NBA
00h00Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc
Victor Wembanyama face à Zion Williamson ce vendredi 24 octobre
NBA
00h00Victor Wembanyama domine avec 29 points et 9 contres (!) lors de la victoire des Spurs
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
1 / 0