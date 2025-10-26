Un record de Français en NCAA en 2025-2026 : Ils sont près de 70, mais qui sont-ils ?

Les équipes universitaires sont en pleine préparation de leur saison 2025-2026, avec déjà des matches d’exhibition. Plus que jamais, ces formations NCAA sont composées de joueurs français. A l’aube de cette saison, on en compte près de 70, 68 plus exactement, avec probablement quelques oublis même si on a épluché les 361 effectifs NCAA.

L’intégration du name, image, and likeness (NIL) a révolutionné le sport universitaire, autrefois 100% amateur (du moins officiellement). Le marché français étant réputé pour la qualité de ses potentiels, les programmes universitaires se sont attelés à solliciter le moindre talent tricolore. C’est ainsi que des joueurs professionnels confirmés, comme Ilias Kamardine ou encore Roman Domon se retrouvent en NCAA, à respectivement 22 et 20 ans. Aux côtés de joueurs installés depuis plusieurs années aux États-Unis, comme Kezza Giffa ou Yohan Traoré, ils composent une véritable diaspora qui devrait encore grossir dans les années à venir. On a listé un à un pour vous ces 68 Français dans les tableaux à retrouver ci-dessous.

Les Français sont aussi en NCAA II et NAIA, entre autre

Par ailleurs, ils sont plusieurs centaines de joueurs supplémentaires à évoluer en NCAA II (la deuxième division) ou NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics), comme Jakob Milling (frère de Kane et fils de Kyle), l’ancien meneur d’Orléans Maxence Massadila ou des joueurs moins connus tels que le Parisien Lu-Ca Ntamag Mahop, le Saint-Quentinois Mathieu Cardot, le Bordelais Raphael Dupouy, l’ancien de Nanterre Maxime Ekono qui est coéquipier de Robin Discamps (ex-Toulouse, Boulazac etc.) à Lincoln (MO), le Rennais Anthony Djami, Noah Fassinut (ex Les Sables) et Raphael Gay (ex-Clermont, Vichy, Limoges) qui font équipe à Central Methodist, le Toulousain Yanis Mahoundo, Yaya Sidibe ou encore l’ex-Nantais Jakob Vigneault, pour ne citer qu’eux.

Mais en attendant de pouvoir tous les citer, on s’est concentré sur les 68 Français engagés en DI à l’instant T. Les voici :

Top départ pour Martin Carrère en NCAA

Nom Poste Taille Parcours en France Date de naissance Université Bryan Akanmu 3-4 1,95 m Originaire de Saint-Denis, à côté de Paris. Né en 2003 Wagner Noah Badibanga 3 2,01 m Formé en région toulousaine avant de rejoindre 6 juin 2006 Santa Clara Thomas Bassong 3 2,00 m Originaire de la région parisienne, il a ensuite rejoint le centre de formation du BCM Gravelines-Dunkerque, puis celui du Zalgiris Kaunas avant de partir aux États-Unis, direction OTE. 12 juillet 06 Florida State Djahi Binet 3 1,98 m Ailier originaire de Nice étant passé par le centre de formation du HTV. Né en 2001 Southern Mississippi Evan Boisdur 2-1 1,82 m Formé en Guadeloupe avant de rejoindre le centre de formation du BCM Gravelines-Dunkerque. 1er novembre 2005 Grand Canyon Noah Bolanga 3 2,03 m Formé du côté de Poitiers puis d’Orléans. 13 mars 2003 Utah Tech Ethane Bourgade 3 2,01 m Vu à Charenton et Levallois avant de partir au Mans puis de lancer sa carrière professionnelle à Toulouse, en Nationale 1. 10 mai 2004 Bryant Dramane Camara 3-4 1,95 m Membre de l’équipe de Marne-la-Vallée championne de France U15, avec Kymany Houinsou et Daryl Doualla notamment, celui qui est appelé Ladji a ensuite été membre du Pôle France (en 2019-2020), de la NBA Africa Academy au Sénégal et a gouté à la BAL avec l’Al Ahly Sporting Club, club vainqueur de la compétition. Le fils de Mam’s Carter, coach des U15 de Villemomble, est également le cousin de Mohamed Diarra. 24 janvier 2004 Norfolk State Martin Carrère 3 2,04 m Formé dans les Landes puis au Limoges CSP, il est parti en NCAA en 2024. 21 juillet 2006 Virginia Milhan Charles 3 2,00 m L’ancien cadet d’Aix-Venelles, qui a explosé au centre de formation d’Antibes, retrouve la compétition après une année difficile, où il a cru devoir mettre fin à sa carrière de basketteur en raison d’un problème de santé. 11 mars 2004 Arkansas-Pine Bluff

Roman Domon, très attendu à Murray State

Kymany Houinsou, l’homme à tout faire de Loyola

Nom Poste Taille Parcours en France Date de naissance Université Melvyn Ebonkoli 5 1,99 m Joueur de devoir formé en région parisienne avant de rejoindre le centre de formation du Mans puis de partir aux Etats-Unis. Médaille en équipe de France U16 (Euro 2017) et U17 (Coupe du monde 2018). 11 avril 2001 N.J.I.T. Kéziah Ekissi 1-2 1,89 m Combo-guard formé dans les Bouches-du-Rhône avant de rejoindre le centre de formation de Cholet puis de partir aux Etats-Unis. 08 janvier 2004 Oregon State Christ Essandoko 5 2,08 m Ancien pensionnaire du centre de formation de Nanterre, après avoir évolué en U15 ELITE au Paris-Levallois puis à l’Union Champagne Châlons-Reims, Christ Essandoko est parti aux États-Unis poursuivre sa formation en 2020. 16 février 2003 South Carolina Jess Esso Essis 2-3 2,05 m Arrière de grande taille passé par le centre de formation des Metropolitans 92 avant de lancer sa carrière professionnelle au Portel. 11 août 2005 Cal Poly Ylan Esso Essis 2-3 2,05m Espoirs des Metropolitans 92 de 2022 à 2024, également passé par Mans en 2021-2022. 11 août 2005 UC Davis Michael Folarin 5 2,06 m Franco-Britannique fils d’une Française installée à Londres, formé dans la capitale anglaise avant de partir aux États-Unis. 18 juillet 2001 East Texas A&M Clarence Fondeur Massamba 3 1,97 m Né à Paris, formé au Caen Basket Calvados, Clarence Massamba s’est envolé très jeune vers les États-Unis pour poursuivre son cursus au lycée, avant de revenir dans le championnat de France, à Monaco. 14 décembre 2005 Tennessee Jazz Gardner 5 2,10 m Fils de l’ancien joueur LNB Jelani Gardner et d’une Française, formé en Californie et vu furtivement en équipes de France jeunes. 08 mars 2004 Saint Mary’s Kezza Giffa 1 1,84 m Meneur ayant suivi la carrière de son père, l’ex-international Sacha Giffa, avant de se révéler en Espoirs chez les Metropolitans 92 puis de partir aux Etats-Unis en 2021. 13 novembre 2002 Ole Miss Kymany Houinsou 3 1,97 m Formé à Mulhouse puis à l’ASVEL avant de par Saint-Quentin. Capable de jouer toutes les positions sur le terrain. 06 janvier 2004 Loyola (IL)

Ilias Kamardine la star française de la NCAA ?

Nom Poste Taille Parcours en France Date de naissance Université Wilson Jacques 5 2,13 m Formé à la Réunion puis au Pôle France, Champagne Basket et enfin à la JL Bourg. 10 avril 2005 Fresno State Ilias Kamardine 2-3 1,93 m Formé du côté de Marseille puis à la JDA Dijon. 1er octobre 2003 Ole Miss Ladji Kante 2 1,93 m Comme Kamardine, il a été formé à Marseille puis en Bourgogne, mais à Chalon cette fois. 15 janvier 2005 Northern Illinois William Beugre-Kassi 3-2 1,98 m Originaire de Pontoise en Île-de-France, vu au centre de formation de Strasbourg. 18 mars 2004 Oakland Louis Lesmond 3-4 1,98 m Formé dans le Var puis au Pôle France. Shooteur vu en équipes de France jeunes. 6 janvier 2002 Fordham Amael L’Etang 5 2,15 m Formé à Toulouse puis à Cholet. Pivot vu en équipes de France jeunes. 29 juin 2005 Dayton Leopold Levillain 5 2,02 m A commencé le basket très tardivement à Lunel après avoir joué au rugby. Parti à Toulouse avant de rejoindre Cholet en 2004. 24 septembre 2004 Long Beach State Maxim Logue 5 2,05 m Lyonnais passé l’ASVEL, le Pôle France puis le Paris Basketball, mais aussi en équipe de France jeunes. 18 juillet 2005 Florida Atlantic Aboubacar Magassa 3-4 1,99 m Le frère d’Ibrahima Magassa avait réalisé une belle saison avec les Espoirs de Roanne avant de partir en NCAA. 09 décembre 2004 Wyoming Petar Majstorovic 4-5 2,02 m Intérieur costaud formé en Alsace, et notamment Gries-Souffel, avant d’être prêté à l’ASVEL 24 juillet 2005 Long Beach State

Timéo Pons, un ailier de grande taille à fort potentiel offensif

Nom Poste Taille Parcours en France Date de naissance Université Anthony Martinez 1-2 1,87 m Bordelais passé par les centres de formations de l’Elan béarnais, Limoges et Orléans, avant de passer professionnel à LyonSO, en NM1. 22 mai 2004 Monmouth Lilian Marville 1 1,82 m Meneur formé à Orléans, vu en équipe de France U20 cet été. 28 janvier 2005 UNC Greensboro Ryan Mendy 4 2,00 m Ancien jeune de Nanterre, ce poste 4 mobile fan de Paul George a rejoint les Espoirs de l’ASVEL en 2024. U19 encore cette saison, à quelques jours près. 29 décembre 2006 George Mason Yaphet Moundi 4 2,00 m L’ancien joueur de Tours (14,9 points de moyenne en 16 matchs), de Gries-Oberhoffen en Nationale 3 (13 points de moyenne sur les 4 premières et seules journées de la saison 2020-2021) puis de l’ESSM Le Portel en Espoirs est le fils de l’artiste le plus populaire du Cameroun, Petit-Pays, et a grandi à Paris. 17 octobre 2001 San Jose State Japhet Moupadele 4 1,98 m Avant ses années Espoirs du côté de Strasbourg, il sévissait à Lille en U15 ELITE. 11 décembre 2006 San Jose State Madiba Owona 1-2 1,93 m Formé à Bordeaux, puis à l’Elan béarnais, il a rejoint la diaspora française du côté d’Utah Tech en 2024. 28 janvier 2004 Utah Tech Théo Pierre-Justin 4 2,05 m Ce Landais est passé par le centre de formation de l’Elan béarnais avant de rejoindre la Chorale de Roanne, puis de partir aux Etats-Unis. Poste 4 plutôt shooteur vu en équipe de France U20. 26 août 2004 DePaul Sami Pissis 1-2 1,88 m Meneur scoreur formé en Île-de-France avant de s’expatrier aux Etats-Unis, jusqu’à réaliser son rêve et atteindre la NCAA DI. Né en 2003 Alabama A&M Timéo Pons 4-3 2,02 m Fils de Guillaume Pons, ailier de grande taille, fort scoreur, vu en Espoirs à Nanterre dernièrement, ou encore en équipe de France U16. 4 juillet 2006 New Mexico Bastien Rieber 1 1,88 m Meneur vu à Mulhouse, Strasbourg puis Dijon. 6 avril 2005 Fresno State

Isaiah Sy, à l’heure de l’affirmation à Oregon State

Nom Poste Taille Parcours en France Date de naissance Université Kalifa Sakho 5 2,08 m Kalifa Sakho est né à Rouen mais a grandi à Limoges, précisément dans le quartier du Val de l’Aurence. L’intérieur a intégré le centre de formation du CSP avant de partir aux Etats-Unis à l’été 2021. 14 février 2001 Houston Bessanty-Aime Saragba 5 2,08 m Intérieur originaire de Marseille, notamment vu au SMUC en U15 et U18 ELITE – Delaware State Léon Sifferlin 2-1 1,96 m Après ses années jeunes à Nancy, il a rejoint le centre de formation de la JL Bourg dont il est sorti en étant champion de France Espoirs et membre de la génération 2006 en équipe de France jeune. 8 janvier 2006 Tulsa Andy Sigiscar 4 2,05 m Ailier-fort vu aux centres de formation d’Orléans puis de Cholet. 22 mars 2004 Tarleton State Yohann Sissoko 2-1 1,93 m Arrière/meneur d’assez grande taille formé à Marne-la-Vallée puis l’ASVE. 6 mai 2006 Florida Atlantic Isaiah Sy 3 2,01 m Formé du côté des Bouches-du-Rhône, alors que son père Mohamed était salarié du club de Fos Provence. 12 octobre 2003 Oregon State Fredy-Salam Sylla 3 2,02 m Parisien parti à 13 ans aux Etats-Unis. 19 janvier 2006 Arkansas State Kwame Tanic 3 1,98 m Né à Châlons-en-Champagne, passé par le lycée français d’Irlande. 04 mars 2004 Georgia State Florian Tenebay 3 1,95 m Formé en Martinique, il a notamment été repéré au camp de Ronny Turiaf. – South Carolina State

Yohan Traoré, le symbole de la NCAA nouvelle : une quatrième fac en quatre ans

Nom Poste Taille Parcours en France Date de naissance Université Yacine Toumi 4 2,05 m Ailier-fort franco-tunisien originaire d’Île-de-France, international tunisien. 12 octobre 2000 Hawaii Killyan Touré 2-1 1,89 m Originaire de Pamiers en Ariège, il a joué à Toulouse puis à l’ASVEL. Sélectionné en équipe de France U16, il a finalement choisi de représenter la Côte d’Ivoire, le pays de ses parents, en U18. 15 juillet 2006 Iowa State Mady Traore 5 2,08 m Ancien membre du centre de formation des Metropolitans 92, qui sort d’une saison 8 juin 2003 Washington Yohan Traoré 5 2,08 m Intérieur formé à Tours, puis au Pôle France, avant de partir aux Etats-Unis où il est devenu un lycéen très apprécié, avant d’avoir plus de mal en NCAA. Il va connaître sa quatrième université. Est courtisé par la Côte d’Ivoire pour jouer en équipe nationale. 15 février 2003 Butler Franck Yetna 5 2,02 m Le frère d’Alexis Yetna (Tarbes-Lourdes, NM1) est originaire comme ce dernier de région parisienne. – Texas A&M-CC Nathan Zulemie 2 1,94 m Formé à Nanterre, avec la génération 2004 championne de France U15, aux côtés de Victor Wembanyama notamment. 7 septembre 2004 Fresno State Martin de Laporterie 5 2,13 m Intérieur originaire de Bordeaux, qui a même joué 2 minutes contre le Pôle France en Nationale 1 en 2021-2022. S’est ensuite exilé aux Etats-Unis. – Drexel Alaaeddine Boutayeb 5 2,14 m Originaire du Maroc, passé par le centre de formation du Mans, vu en équipe de France U17 le temps de quelques essais. 4 mars 2001 Alcorn State

N’hésitez pas nous signaler une erreur ou un oubli en commentaire de cet article ou à l’adresse mail suivante ([email protected])