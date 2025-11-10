Un ancien meneur de Chalon remplace un ancien meneur de Bourg à Igokea

Ahmaad Rorie (1,83 m, 30 ans), connu en France pour son passage manqué à l’Élan Chalon en 2021-2022, retrouve la Ligue des Champions (BCL) sous les couleurs d’Igokea. Le club bosnien a officialisé ce lundi l’arrivée du meneur américain de 30 ans, appelé à remplacer JeQuan Lewis (1,85 m, 31 ans), ancien joueur de Bourg-en-Bresse, victime d’une blessure qui l’écarte pour une longue période.

PROFIL JOUEUR JeQuan LEWIS Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 31 ans (07/09/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / ABA Liga PTS 5,2 #153 REB 1,8 #161 PD 4,5 #10

Un meneur d’expérience pour relancer Igokea

Rorie n’en est pas à sa première apparition sur la scène européenne. Il totalise déjà 14 matches dans la BCL, disputés avec Keravnos (Chypre) et le Benfica (Portugal), où il tournait cette saison à 11 points et 4,5 passes de moyenne avant de quitter le club lisboète.

Outre le Portugal, Chypre et la Serbie, le meneur a également évolué en Allemagne, Bulgarie, Hongrie et bien sûr en France, où il s’était fait couper par Chalon lors de la saison 2021-2022 de Pro B. Engagé par l’Élan au mois de juillet 2021, Ahmaad Rorie n’était pas parvenu à s’installer dans la durée en Bourgogne. Le meneur de jeu au profil défensif a grandement manqué de réussite (7,4 points à 27,1% de réussite aux tirs et 3 passes décisives pour 5,9 d’évaluation en 25 minutes) pour ses débuts dans le championnat de France, à tel point que le club a décidé de s’en séparer pour le remplacer par Desmond Washington.

Objectif Play-Ins pour Igokea

Actuellement à 1 victoire pour 3 défaites dans le groupe E de la BCL, Igokea espère que l’arrivée d’Ahmaad Rorie lui permettra de se relancer dans la course à la qualification pour les Play-Ins. Les prochains rendez-vous face à Wurzburg (19 novembre) et Galatasaray (17 décembre) seront décisifs.

En Ligue adriatique, le club de Laktasi réalise en revanche un excellent début de saison (4-1), se retrouve à égalité avec le Partizan, juste derrière le Dubai Basketball Club, encore invaincu.