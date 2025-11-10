Recherche
BCL

Un ancien meneur de Chalon remplace un ancien meneur de Bourg à Igokea

BCL - Blessé, l’ancien meneur de Bourg-en-Bresse JeQuan Lewis laisse sa place à Ahmaad Rorie, passé par l’Elan Chalon, qui s’engage avec Igokea m:tel pour la suite de la saison en Basketball Champions League.
Résumé
Ancien meneur de Chalon, Ahmaad Rorie s'est depuis installé en BCL

Crédit photo : FIBA

Crédit photo : FIBA

Ahmaad Rorie (1,83 m, 30 ans), connu en France pour son passage manqué à l’Élan Chalon en 2021-2022, retrouve la Ligue des Champions (BCL) sous les couleurs d’Igokea. Le club bosnien a officialisé ce lundi l’arrivée du meneur américain de 30 ans, appelé à remplacer JeQuan Lewis (1,85 m, 31 ans), ancien joueur de Bourg-en-Bresse, victime d’une blessure qui l’écarte pour une longue période.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-JeQuan Lewis.jpg
JeQuan LEWIS
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 31 ans (07/09/1994)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ABA Liga
PTS
5,2
#153
REB
1,8
#161
PD
4,5
#10

 

 

Un meneur d’expérience pour relancer Igokea

Rorie n’en est pas à sa première apparition sur la scène européenne. Il totalise déjà 14 matches dans la BCL, disputés avec Keravnos (Chypre) et le Benfica (Portugal), où il tournait cette saison à 11 points et 4,5 passes de moyenne avant de quitter le club lisboète.

Outre le Portugal, Chypre et la Serbie, le meneur a également évolué en Allemagne, Bulgarie, Hongrie et bien sûr en France, où il s’était fait couper par Chalon lors de la saison 2021-2022 de Pro B. Engagé par l’Élan au mois de juillet 2021, Ahmaad Rorie n’était pas parvenu à s’installer dans la durée en Bourgogne. Le meneur de jeu au profil défensif a grandement manqué de réussite (7,4 points à 27,1% de réussite aux tirs et 3 passes décisives pour 5,9 d’évaluation en 25 minutes) pour ses débuts dans le championnat de France, à tel point que le club a décidé de s’en séparer pour le remplacer par Desmond Washington.

Objectif Play-Ins pour Igokea

Actuellement à 1 victoire pour 3 défaites dans le groupe E de la BCL, Igokea espère que l’arrivée d’Ahmaad Rorie lui permettra de se relancer dans la course à la qualification pour les Play-Ins. Les prochains rendez-vous face à Wurzburg (19 novembre) et Galatasaray (17 décembre) seront décisifs.

En Ligue adriatique, le club de Laktasi réalise en revanche un excellent début de saison (4-1), se retrouve à égalité avec le Partizan, juste derrière le Dubai Basketball Club, encore invaincu.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

