ELITE 2

Lucas Demahis-Ballou vers un prêt à Aix-Maurienne pour remplacer Donovan Donaldson

ELITE 2 - Prolongé récemment par Blois jusqu’en 2027, Lucas Demahis-Ballou devrait être prêté à Aix-Maurienne pour renforcer la mène. Le jeune Français viendrait pallier le rendement décevant de l’Américain Donovan Donaldson, en difficulté depuis le début de la saison d’ELITE 2.
00h00
Lucas Demahis-Ballou vers un prêt à Aix-Maurienne pour remplacer Donovan Donaldson

Lucas Demahis-Ballou déborde Donovan Donaldson, qu’il devrait remplacer à Aix-Maurienne

Crédit photo : Cécile Thomas

Lucas Demahis Ballou (1,90 m, 21 ans), prolongé il y a quelques semaines jusqu’en 2027 par l’ADA Blois, s’apprête à découvrir un nouveau défi. Selon nos informations, le meneur français devrait être prêté à l’Aix-Maurienne Savoie Basket (18e d’ELITE 2, avec six défaites en neuf matches) prochainement. Le Normand viendrait remplacer l’Américain Donovan Donaldson, dont les performances n’ont pas convaincu en ce début de saison d’ELITE 2.

Un renfort attendu sur la ligne arrière savoyarde

Depuis plusieurs semaines, Aix-Maurienne cherchait à rééquilibrer sa ligne arrière. Si Donovan Donaldson (1,85 m, 29 ans) avait montré quelques éclats en Coupe de France (15,5 points de moyenne), son rendement en championnat restait bien en deçà des attentes : 6,9 points, 2,1 rebonds et 5,6 passes décisives en 7 matchs. À l’inverse, Valentin Vitale-Boiteux (1,87 m, 24 ans), plus efficace (9,1 points et 4,8 passes), s’est imposé comme un titulaire en puissance.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Valentin Vitale-Boiteux.jpg
Valentin VITALE-BOITEUX
Poste(s): Meneur
Taille: 187 cm
Âge: 24 ans (08/02/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
9,5
#201
REB
2,5
#318
PD
5
#49

Le départ de Donaldson devrait donc ouvrir la voie à Lucas Demahis-Ballou, dont le profil plus jeune et formateur séduit les dirigeants savoyards.

Valentin Vitale-Boiteux va jouer avec Lucas Demahis-Ballou
Valentin Vitale-Boiteux va jouer avec Lucas Demahis-Ballou (photo : Cécile Thomas)

Demahis-Ballou continue sa progression

Prolongé jusqu’en 2027 après une pige réussie à Blois, Demahis Ballou poursuit son ascension. L’ancien joueur de Boulazac affiche 6 points, 1,8 rebond et 3 passes décisives de moyenne sur ses dix premiers matchs de la saison. S’il n’a pas encore le volume de jeu d’un titulaire confirmé, son impact dans la création et sa maturité ont convaincu son club formateur de lui offrir de la continuité… et désormais du temps de jeu ailleurs.

Un prêt à Aix-Maurienne lui permettrait de gagner en responsabilités, tout en offrant un bol d’air frais à une équipe savoyarde en quête de stabilité à la mène.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Lucas Demahis Ballou.jpg
Lucas DEMAHIS BALLOU
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 190 cm
Âge: 21 ans (12/09/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
6
#350
REB
1,5
#416
PD
5
#53

Blois dans le dur sur le plan des blessures

Cette décision intervient alors que l’ADA Blois fait face à une série de coups durs, dont la grave blessure de Lucas Ugolin survenue en déplacement sur le parquet de Gries-Souffel ce vendredi. Le staff doit désormais savoir comment redensifier son effectif, surtout dans l’aile.

Une image symbolique, Lucas Demahis-Ballou face à Donalson
Une image symbolique, Lucas Demahis-Ballou face à Donalson (photo : Cécile Thomas)
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

