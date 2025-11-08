Lucas Demahis-Ballou vers un prêt à Aix-Maurienne pour remplacer Donovan Donaldson

Lucas Demahis Ballou (1,90 m, 21 ans), prolongé il y a quelques semaines jusqu’en 2027 par l’ADA Blois, s’apprête à découvrir un nouveau défi. Selon nos informations, le meneur français devrait être prêté à l’Aix-Maurienne Savoie Basket (18e d’ELITE 2, avec six défaites en neuf matches) prochainement. Le Normand viendrait remplacer l’Américain Donovan Donaldson, dont les performances n’ont pas convaincu en ce début de saison d’ELITE 2.

Un renfort attendu sur la ligne arrière savoyarde

Depuis plusieurs semaines, Aix-Maurienne cherchait à rééquilibrer sa ligne arrière. Si Donovan Donaldson (1,85 m, 29 ans) avait montré quelques éclats en Coupe de France (15,5 points de moyenne), son rendement en championnat restait bien en deçà des attentes : 6,9 points, 2,1 rebonds et 5,6 passes décisives en 7 matchs. À l’inverse, Valentin Vitale-Boiteux (1,87 m, 24 ans), plus efficace (9,1 points et 4,8 passes), s’est imposé comme un titulaire en puissance.

PROFIL JOUEUR Valentin VITALE-BOITEUX Poste(s): Meneur Taille: 187 cm Âge: 24 ans (08/02/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 9,5 #201 REB 2,5 #318 PD 5 #49

Le départ de Donaldson devrait donc ouvrir la voie à Lucas Demahis-Ballou, dont le profil plus jeune et formateur séduit les dirigeants savoyards.

Demahis-Ballou continue sa progression

Prolongé jusqu’en 2027 après une pige réussie à Blois, Demahis Ballou poursuit son ascension. L’ancien joueur de Boulazac affiche 6 points, 1,8 rebond et 3 passes décisives de moyenne sur ses dix premiers matchs de la saison. S’il n’a pas encore le volume de jeu d’un titulaire confirmé, son impact dans la création et sa maturité ont convaincu son club formateur de lui offrir de la continuité… et désormais du temps de jeu ailleurs.

Un prêt à Aix-Maurienne lui permettrait de gagner en responsabilités, tout en offrant un bol d’air frais à une équipe savoyarde en quête de stabilité à la mène.

PROFIL JOUEUR Lucas DEMAHIS BALLOU Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 190 cm Âge: 21 ans (12/09/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 6 #350 REB 1,5 #416 PD 5 #53

Blois dans le dur sur le plan des blessures

Cette décision intervient alors que l’ADA Blois fait face à une série de coups durs, dont la grave blessure de Lucas Ugolin survenue en déplacement sur le parquet de Gries-Souffel ce vendredi. Le staff doit désormais savoir comment redensifier son effectif, surtout dans l’aile.