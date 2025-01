Boulogne-sur-Mer s’offre un Zidane

Non, le plus grand footballeur de l’histoire du basket français ne va évidemment pas débarquer au SOMB. Mais le prénom du nouveau pigiste médical boulonnais ne manquera pas de faire sourire dans les travées de Damrémont ces prochains jours…

Son leader Mika Adams-Woods (17,5 points à 46%, 4,1 rebonds et 4,1 passes décisives) arrêté pour cinq semaines en raison d’une cheville défectueuse, Boulogne-sur-Mer a embauché Zidane Moore (1,88 m, 24 ans) en qualité de remplaçant. Il n’est autre que le frère de Zeke Moore, actuellement à Hyères-Toulon.

Déjà passé par le Danemark et la Bosnie-Herzégovine

Diplômé de Lewis and Clark en 2022, le néo-somiste a lancé sa carrière professionnelle la saison dernière au Danemark, où il a brillé avec Holbæk-Stenhus (18 points à 37%, 6,9 rebonds et 4,7 passes décisives), la plus mauvaise équipe du championnat toutefois (5v-23d). Tenté par la Bosnie-Herzégovine cet automne, il en est vite reparti (15,3 points à 46%, 5 rebonds et 2,3 passes décisives), échaudé par les difficultés financières du HKK Posusje. Ces derniers temps, il était auprès de son frère au HTV.

« Il arrive pour réellement participer à notre projet, sans chercher à se mettre en avant ou pour soigner ses stats personnelles », indique la direction du SOMB à La Voix du Nord. Le club espère le qualifier pour le derby contre Loon-Plage mardi.