De retour en EuroLeague, Valence vise un ancien joueur de la JL Bourg
Isiaha Mike avait brillé avec la JL Bourg avant d’être peu utilisé au Partizan Belgrade en 2024-2025
Isiaha Mike (2,01 m, 28 ans), qui a porté les couleurs de la JL Bourg entre 2022 et 2024, pourrait effectuer son retour en Espagne. Selon Backdoor Podcast, le Valencia Basket surveille de près la situation de l’ailier-fort canadien, sous contrat avec le Partizan Belgrade. Le club serbe envisagerait de se séparer de plusieurs joueurs, dont Mike, Frank Ntilikina et Iffe Lundberg, après avoir enregistré plusieurs arrivées.
Valence cherche du renfort au poste 4
Promu en EuroLeague, Valence cherche à se renforcer au poste d’ailier-fort. Le profil ouvert et athlétique d’Isiaha Mike correspond aux besoins du club, qui souhaite ajouter de la taille et du tir extérieur à son effectif.
Un palmarès et une expérience européenne solides
Passé par le championnat allemand, à Chemnitz, avant de rejoindre la JL Bourg en 2022, Mike s’est imposé en Europe. Élu dans le premier cinq de l’EuroCup en 2023-2024, il a remporté la Ligue adriatique la saison passée avec le Partizan. Cependant, il jouait peu en EuroLeague (3,9 points et 2,4 rebonds de moyenne).
En attendant une éventuelle officialisation, le joueur reste sous contrat avec le club de Belgrade.
