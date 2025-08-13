Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

[Vidéo] Où et quand regarder France – Italie, le quart de l’Euro U16, ce mercredi

EuroBasket U16 - L’équipe de France U16 masculine affronte l’Italie ce mercredi 13 août à 11 heures 30 à Tbilissi pour s'offrir une place dans le dernier carré. La rencontre est à suivre gratuitement en direct sur la chaîne YouTube de la FIBA.
|
00h00
Résumé
[Vidéo] Où et quand regarder France – Italie, le quart de l’Euro U16, ce mercredi
Crédit photo : FIBA

L’équipe de France va ouvrir le bal des quarts de finale ce mercredi 13 août à l’EuroBasket masculin U16 à Tbilissi (Géorgie). Les Bleuets vont affronter l’Italie à 11h30 pour une place dans le dernier carré de la compétition. La rencontre est à suivre gratuitement en direct sur la chaîne YouTube de la FIBA.

Une écrasante victoire en ouverture des phases finales 

Depuis le début de la compétition, Aaron Towo-Nansi et Nathan Soliman se distinguent par leur régularité et leur impact des deux côtés du terrain. Ce fut encore le cas pour le début des phases finales, lors de l’écrasante victoire en 1/8e de finale contre l’Estonie (114-56), avec respectivement 20 points de l’ailier du Pôle France et 12 unités du Choletais. Le duo a été bien secondé par l’ailier-fort Messi Yangala (17 points à 8/12 aux tirs).

LIRE AUSSI

Comment regarder France – Estonie en direct

L’entre-deux est programmé à 11 heures 30, heure française, ce mercredi 13 août. Pour suivre France – Italie, il suffit de se rendre sur la chaîne YouTube officielle de la FIBA, qui propose la rencontre en direct et gratuitement.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
djigga
Ça ne sera pas évident ! Premier vrai test pour la France.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
holston dijon
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon conserve sa légende David Holston : une dernière danse pour le meneur !
Équipes nationales
00h00L’ancien chalonnais Kyshawn George choisit le Canada plutôt que la Suisse
heurtel asvel
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL, la dernière chance d’EuroLeague pour Thomas Heurtel ?
dabone barcelone
EuroLeague
00h00Mohamed Dabone, le phénomène de 13 ans promu avec l’équipe première du FC Barcelone
EuroBasket U16
00h00[Vidéo] Où et quand regarder France – Italie, le quart de l’Euro U16, ce mercredi
Isiaha Mike avait brillé avec la JL Bourg avant d'être peu utilisé au Partizan Belgrade en 2024-2025
EuroLeague
00h00De retour en EuroLeague, Valence vise un ancien joueur de la JL Bourg
Melvin Ajinça face à Nadir Hifi, un duel à suivre en Betclic ELITE en 2025-2026
Betclic ELITE
00h00Les nouveaux horaires des matches de Betclic ÉLITE en 2025-2026
WNBA
00h00La rookie Dominique Malonga en pleine explosion : « Elle représente l’avenir »
Ibrahima Magassa reste en Suède
Interviews
00h00ITW, Ibrahim Magassa jeune Français dans le championnat suédois : « C’est un style de jeu qui me convient totalement »
Rokas Jokubaitis quitte le Maccabi Tel-Aviv pour rejoindre le Bayern Munich
EuroLeague
00h00Rokas Jokubaitis, le pari osé du Bayern Munich jusqu’en 2028
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokić aux Lakers ? Ice Cube a tranché
NBA
00h00Les Chicago Bulls dans l’impasse pour… 10 millions de dollars ?
NBA
00h00Josh Giddey dans le viseur des Warriors : un échange compliqué avec Chicago
NBA
00h00Les Boston Celtics prolongent leur coach champion NBA
NBA
00h00Pas de prolongation pour Trae Young à Atanta !
NBA
00h00Les chiffres de l’incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !
Javonte Green arrive à Détroit
NBA
00h00Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026
1 / 0