[Vidéo] Où et quand regarder France – Italie, le quart de l’Euro U16, ce mercredi

L’équipe de France va ouvrir le bal des quarts de finale ce mercredi 13 août à l’EuroBasket masculin U16 à Tbilissi (Géorgie). Les Bleuets vont affronter l’Italie à 11h30 pour une place dans le dernier carré de la compétition. La rencontre est à suivre gratuitement en direct sur la chaîne YouTube de la FIBA.

Une écrasante victoire en ouverture des phases finales

Depuis le début de la compétition, Aaron Towo-Nansi et Nathan Soliman se distinguent par leur régularité et leur impact des deux côtés du terrain. Ce fut encore le cas pour le début des phases finales, lors de l’écrasante victoire en 1/8e de finale contre l’Estonie (114-56), avec respectivement 20 points de l’ailier du Pôle France et 12 unités du Choletais. Le duo a été bien secondé par l’ailier-fort Messi Yangala (17 points à 8/12 aux tirs).

Comment regarder France – Estonie en direct

L’entre-deux est programmé à 11 heures 30, heure française, ce mercredi 13 août. Pour suivre France – Italie, il suffit de se rendre sur la chaîne YouTube officielle de la FIBA, qui propose la rencontre en direct et gratuitement.