Milos Teodosic tire sa révérence à 38 ans : « Un immense MERCI à tous »

Milos Teodosic (1,95 m, 38 ans) a officiellement annoncé ce jeudi 26 juin qu’il mettait un terme à sa carrière de joueur professionnel. À 38 ans, le génial meneur serbe, passé notamment par l’Olympiakos Le Pirée, le CSKA Moscou, la Virtus Bologne, les Los Angeles Clippers et l’Etoile Rouge de Belgrade, referme un chapitre de 30 années de passion et de magie au service du basket.

One of the most influential point guards ever in Europe, Milos Teodosic 🇷🇸 announces his retirement from basketball after a legendary career:

🥈 EuroBasket (2009)

🥈 FIBA Basketball World Cup (2014)

🥈 Olympic Games (2016)

🏅 FIBA Europe Player of the Year (2010) pic.twitter.com/Vi0ATI8Cj1

— FIBA Basketball (@FIBA) June 26, 2025