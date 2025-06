Cooper Flagg : 28 millions de dollars en contrats NIL avant même d’être drafté par Dallas

Cooper Flagg pourrait avoir gagné plus d’argent en une seule saison universitaire à Duke qu’il n’en touchera lors de sa première année NBA. Selon Howard Bryant d’ESPN, le numéro 1 de la draft 2025 a empoché au moins 28 millions de dollars grâce à ses contrats NIL (Name, Image, Likeness) durant son passage chez les Blue Devils.

Cette somme astronomique provient principalement de deux accords majeurs : un contrat de 13 millions de dollars avec New Balance et un autre de 15 millions avec Fanatics. Des montants qui dépassent largement l’estimation initiale de 4,8 millions établie par On3, démontrant l’ampleur du phénomène Flagg.

Des contrats qui éclipsent son futur salaire NBA

Paradoxalement, ces revenus universitaires surpassent ce que Flagg devrait percevoir en tant que rookie NBA. Selon les projections de Spotrac, le joueur de 18 ans devrait signer un contrat de quatre ans pour 62,7 millions de dollars chez les Dallas Mavericks, soit environ 13,8 millions pour sa première saison.

Les Mavericks, qui ont remporté la loterie avec seulement 1,8% de chances, accueillent un talent générationnel. LeBron James, seul joueur plus jeune que Flagg à avoir été sélectionné en première position (18 ans et 178 jours contre 18 ans et 186 jours), a d’ailleurs salué le futur de la star de Duke : « Je pense personnellement qu’il peut être grand. Il a eu une saison formidable à Duke. Un gars qui peut faire tellement de choses différentes sur le terrain. »

L’avantage de Flagg par rapport à James rookie ? Il rejointune équipe établie avec des Hall of Famers comme Klay Thompson, Anthony Davis et Kyrie Irving, sous la direction de Jason Kidd. « Je pense que ce sera incroyable d’avoir ce type de présence, ce type de leadership autour de lui chaque jour », a ajouté le King.

Cette situation illustre parfaitement la nouvelle réalité du basketball universitaire américain, où les contrats NIL permettent aux stars d’université de générer des revenus considérables avant même leur passage professionnel. Pour Duke, ces ressources « illimitées » selon certaines sources offrent un avantage concurrentiel majeur dans le recrutement des futurs talents.