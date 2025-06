Le Real Madrid champion d’Espagne : Campazzo MVP, Llull entre dans la légende

Le Real Madrid continue d’écrire l’histoire. Vainqueur 81 à 70 sur le parquet de la Fonteta, le club madrilène a remporté la Liga Endesa 2024-2025 en « sweepant » Valence Basket, pour conclure la série 3-0. Ce sacre marque le 25e titre national pour Sergio Llull, record absolu dans le basket espagnol. Facundo Campazzo, étincelant tout au long de la série, a été élu MVP de la finale des playoffs.

Le Real Madrid impérial dans une Fonteta en fusion

Le match 3 avait des allures d’adieu à la Fonteta, enceinte du Valencia Basket depuis 1987, qui s’apprête à déménager une centaine de mètres plus loin, à la Roig Arena (15 800 places). Malgré une salle en fusion et une entame intense des locaux, le Real Madrid n’a pas flanché. Dans le sillage d’un Facundo Campazzo toujours aussi maître du tempo, les hommes de Chus Mateo ont pris la mesure de leurs adversaires grâce à leur défense (9 contres au total) et leur lucidité offensive.

La deuxième mi-temps a été fatale aux locaux, incapables de contenir le 0-15 infligé par Madrid en début de troisième quart. Campazzo, auteur de 9 points et 8 passes dans ce match décisif, a une fois encore orchestré la démonstration. Il termine la série avec des moyennes de 13 points et 7 passes pour 14,7 d’évaluation, un rendement qui lui a valu un deuxième trophée de MVP des Finales après celui de 2019.

Sergio Llull dans l’histoire : 25 titres nationaux

À 37 ans, Sergio Llull entre dans la légende. Avec ce nouveau sacre, l’arrière originaire de Mahón dépasse Clifford Luyk et Rafael Rullán pour devenir le joueur le plus titré dans les compétitions nationales espagnoles (25 trophées). Il devance désormais Juan Carlos Navarro en nombre de titres de Liga Endesa (9).

« Depuis 2012, Sergio Llull a gagné au moins un titre national chaque saison. Il en est à 14 saisons consécutives avec un trophée », souligne le site de l’ACB.

Son palmarès ? 9 Liga Endesa, 7 Copa del Rey et 9 Supercopa Endesa. Surtout, Llull aura planté son drapeau dans 12 villes différentes au moment des sacres, dont enfin Valence, qui manquait à sa collection. Une page d’histoire s’est tournée à la Fonteta, à tous les niveaux.

Le palmarès grandissant de Campazzo

Déjà MVP de la saison régulière de la Liga Endesa et de la Copa del Rey cette saison, Facundo Campazzo (1,81 m, 34 ans) ajoute une nouvelle distinction individuelle à sa collection. Avec ce titre 2025, il porte à 13 son nombre de trophées remportés avec Madrid en ACB (5 Ligas, 6 Supercopas, 2 Copas), sans compter ses deux EuroLeague.

« Facu » continue de prouver qu’il est l’un des meneurs les plus décisifs d’Europe, capable de prendre les rênes dans les moments chauds comme lors du match 2, où il avait marqué 9 points cruciaux dans le money time.