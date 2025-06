Steven Cayol prolonge de trois ans avec Le Havre après une saison révélatrice en NM1

Steven Cayol (1,94 m, 29 ans), l’arrière du STB Le Havre, a marqué la saison de NM1 par son énergie, son parcours atypique et ses performances constantes. À 29 ans, il a choisi la stabilité et l’ambition collective en prolongeant de trois ans avec le club normand, avec lequel il espère continuer sa progression vers l’ELITE 2.

Un choix fort, malgré les sollicitations

Après avoir réalisé une saison pleine (12,2 points, 5,0 rebonds et 3,1 passes en 42 matches), Steven Cayol a logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs. Mais celui qui a contribué à la première place du STB dans la poule B de NM1 a choisi la fidélité : il a prolongé avec Le Havre pour trois saisons. Un engagement fort, dans la continuité d’un projet collectif qu’il incarne parfaitement.

« Laurianne Dolt m’a appelé pour me parler du projet du Havre. Il y a vraiment quelque chose à faire ici, et si je veux découvrir la Pro B, pourquoi pas tout faire pour monter avec Le Havre. Au point où j’en suis, je n’ai plus de limites ! », confiait-il en cours de saison.

D’un parcours chaotique à une reconnaissance méritée

Originaire de Guadeloupe, Steven Cayol est arrivé tardivement en métropole, et encore plus tardivement dans les divisions nationales. Passé par la Prénationale puis la Nationale 3, il a vécu une première expérience en NM1 à Tarbes-Lourdes, avant une grave blessure (fracture de la rotule) qui l’a éloigné des parquets durant deux saisons. Sans contrat, sans filet de sécurité, il est même retourné vivre en Guadeloupe un temps, avant de reprendre le fil de son destin.

« J’avais tourné la page. Mais Alexandre Casirimi et le basket m’ont rattrapé et donné une nouvelle chance », explique-t-il.

Il rebondit finalement à Salon en NM2, puis à Avignon en NM1, toujours sous la houlette de Casirimi, avant de s’engager avec Le Havre en 2024. Depuis, il n’a cessé de progresser.