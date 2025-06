Les Spurs s’associent à Ledger : un partenariat franco-texan historique

Les San Antonio Spurs ont officialisé mardi 24 juin leur nouveau partenariat avec Ledger, une entreprise française basée à Paris spécialisée dans la sécurité des actifs numériques. Cette collaboration pluriannuelle vient remplacer Self comme sponsor maillot de la franchise texane, marquant une nouvelle étape dans les relations privilégiées entre les Spurs et l’Hexagone.

Fondée il y a dix ans, Ledger s’est imposée comme un leader mondial dans la sécurisation des crypto-monnaies, protégeant plus de 20% des cryptoactifs mondiaux pour des millions d’utilisateurs. « Nous allier avec une franchise de sport américaine historique qui possède des liens forts avec la France depuis longtemps va nous permettre de former la prochaine génération de propriétaires indépendants », s’est réjoui Pascal Gauthier, président de Ledger.

Un lien naturel renforcé par Victor Wembanyama

Cette association s’inscrit dans la continuité des relations historiques entre San Antonio et la France. Depuis 40 ans, les Spurs ont accueilli sept joueurs français, de Tony Parker et Boris Diaw à Victor Wembanyama, drafté en 2023. La franchise a d’ailleurs disputé deux matchs à Paris la saison dernière, témoignant de sa popularité dans l’Hexagone.

« Ce moment cimente une décennie de développement et de collaborations internationales entreprises par les Spurs pour que le basket touche toutes les cultures et tous les continents », a expliqué R.C. Buford, PDG de Spurs Sports & Entertainment. Pour Pascal Gauthier, « les Spurs sont l’avenir de la NBA et leur communauté de fans évolue très vite, mais c’est aussi la franchise la plus internationale de la NBA ».

Le premier maillot arborant le logo Ledger sera dévoilé ce mercredi lors de la Draft 2025, où les Spurs détiennent les 2e et 14e choix. Ces nouveaux maillots feront leurs débuts sur les parquets lors de la California Classic Summer League le 5 juillet, avant d’équiper officiellement les joueurs de San Antonio et de leur équipe affiliée en Austin Spurs.

Au-delà du sponsoring, ce partenariat inclut des initiatives communautaires à Paris, notamment la rénovation de terrains de basket extérieurs et le soutien au Spurs Tech & Basketball Camp, un programme mêlant sport et technologie pour les jeunes de 10 à 14 ans. Ledger a même installé un terrain de basket dans ses locaux parisiens pour célébrer cette collaboration.