Evan Fournier incertain pour l’EuroBasket 2025

Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) est incertain pour l’EuroBasket 2025. Alors que Rudy Gobert a d’ores et déjà déclaré forfait et que la situation de Victor Wembanyama reste floue, l’arrière de l’Olympiakos est à son tour annoncé très incertain par L’Équipe. Touché à la cheville droite, il pourrait faire l’impasse pour la première fois sur une compétition internationale avec les Bleus.

Un forfait inédit pour un pilier des Bleus ?

Si la présence d’Evan Fournier à l’EuroBasket 2025 (qui se déroule du 27 août au 14 septembre) est compromise, ce serait une première. Depuis sa première sélection en 2013, le Francilien n’a jamais manqué une phase finale avec l’équipe de France lorsqu’il était convoqué. Seule exception : les Jeux olympiques de 2016, pour lesquels il n’avait pas été retenu alors qu’il était en pleine négociation de contrat NBA.

Aujourd’hui, c’est une blessure persistante à la cheville droite, survenue en fin de saison, qui le pousse à consulter plusieurs spécialistes, notamment en Allemagne. À 32 ans, l’ancien joueur NBA a pourtant terminé fort avec l’Olympiakos, auteur d’une campagne européenne aboutie (16,1 points en EuroLeague), marquée par une demi-finale perdue contre Monaco où il avait inscrit 31 points et un titre de champion de Grèce.

Une hémorragie de leaders

Le possible forfait d’Evan Fournier s’ajoute à celui de Rudy Gobert. Autre membre emblématique de la génération 1992, le pivot des Bleus est forfait comme annoncé récemment. Le sélectionneur Frédéric Fauthoux, qui doit dévoiler la présélection ce vendredi 27 juin, devra peut-être composer sans ses deux cadres les plus expérimentés.

Dans cette incertitude générale, Victor Wembanyama reste lui aussi en suspens. Le staff de l’équipe de France attend une décision des Spurs concernant leur pépite, récemment touchée par une thrombose veineuse à l’épaule. Quant à Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans), ses chances de participation semblent minces, malgré ses déclarations optimistes. Le pivot du Panathinaïkos a manqué la majorité de la saison après une blessure à la jambe gauche.

Fournier, symbole d’un engagement sans faille

Double vice-champion olympique et six fois médaillé avec les Bleus, Evan Fournier s’est imposé comme un leader offensif incontournable depuis 2017. Malgré son statut de remplaçant l’été dernier au débuts des Jeux de Paris, il avait su redevenir un facteur décisif dans les matches à enjeu, notamment contre le Canada et l’Allemagne.

Son attachement au maillot tricolore ne fait aucun doute, et son absence serait un coup dur pour les ambitions françaises à l’Euro. Le staff espère désormais une évolution favorable dans les prochaines semaines. Mais la perspective d’un EuroBasket sans Fournier, Gobert et possiblement Wembanyama change sérieusement le visage de l’équipe de France.