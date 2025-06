Rudy Gobert déclare forfait pour l’EuroBasket 2025 : un tournant pour l’équipe de France ?

Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) ne disputera pas l’EuroBasket 2025 avec l’équipe de France, selon L’Équipe. Une rare absence pour le Picard, qui avait jusqu’ici toujours répondu présent en sélection nationale, à l’exception de l’édition 2017. Un forfait qui pourrait priver le double médaillé olympique de sa dernière vraie chance d’accrocher l’or avec les Bleus, alors que la concurrence au poste 5 se resserre et qu’il fêtera ses 33 ans ce jeudi 26 juin.

Un palmarès fourni mais sans or

Depuis ses débuts en équipe de France, Rudy Gobert a tout connu… sauf l’or. Triple médaillé de bronze (Coupe du monde 2014 et 2019, EuroBasket 2015), triple médaillé d’argent (JO 2021 et 2024, Euro 2022), le pivot des Minnesota Timberwolves avait été relégué au second plan lors des Jeux olympiques 2024, en raison d’une blessure à un doigt et de la montée en puissance de Victor Wembanyama, installé en poste 5.

En 2025, la sélection tricolore devra faire sans lui. L’information, révélée par L’Équipe, confirme l’absence du Picard pour l’EuroBasket organisé conjointement en Lettonie, Finlande, Pologne et à Chypre. Il s’agit seulement de la deuxième compétition internationale qu’il manquera, après l’Euro 2017.

La succession est déjà en route

Le forfait de Rudy Gobert intervient dans un contexte particulier. Victor Wembanyama, victime d’une thrombose, n’a pas indiqué s’il serait présent. Mathias Lessort, autre candidat naturel au poste 5, est longtemps resté éloigné des parquets suite à fracture du péroné. Frédéric Fauthoux, sélectionneur des Bleus, a d’ailleurs repoussé l’annonce de sa présélection du mercredi 25 juin au vendredi 27 juin, signe que les certitudes manquent encore dans la raquette.

Mais des alternatives existent : Vincent Poirier, impressionnant avec l’Anadolu Efes Istanbul en fin de saison d’EuroLeague, pourrait retrouver une place dans le groupe. Alexandre Sarr compte faire ses débuts en équipe de France A. Mouhammadou Jaiteh, précieux dans la raquette de Monaco, reste également une option crédible. Et derrière eux, une génération pousse, avec Moussa Diabaté (Charlotte, NBA), Neal Sako (ASVEL), Bodian Massa (Manresa) ou encore Maxime Raynaud, futur drafté NBA en provenance de Stanford.

L’après-Gobert s’écrit déjà

À 35 ans en 2027, Rudy Gobert pourrait encore envisager une participation à la Coupe du monde au Qatar. Mais en 2026, aucune compétition officielle n’est prévue. L’EuroBasket 2025 s’annonçait peut-être donc comme sa dernière vraie chance de viser l’or en bleu. Un cap est franchi dans la transition générationnelle des Bleus, et les responsabilités s’apprêtent à changer de mains.