Vlade Divac opéré en urgence après un accident de moto au Monténégro

La légende NBA Vlade Divac a été opérée en urgence vendredi après avoir subi une fracture de la hanche lors d’un accident de moto au Monténégro. L’ancien All-Star de 57 ans se trouve actuellement dans un état stable après l’intervention chirurgicale.

Une chute grave près de la côte adriatique

L’accident s’est produit jeudi sur une route près de la côte adriatique monténégrine. Selon les médecins, Divac a chuté de sa moto et s’est fracturé la hanche, nécessitant l’implantation d’une prothèse artificielle.

Ljubica Mitrovic, porte-parole de l’hôpital de Risan qui traite l’ancien pivot, a déclaré : « Durant la journée, une intervention chirurgicale a été réalisée. Il est dans un état général et physique stable et sous la surveillance attentive du personnel médical. »

Selon le journal serbe Informer, Divac était incapable de se tenir debout en raison de la gravité de ses blessures, ce qui a nécessité cette intervention d’urgence.

Une carrière NBA légendaire

Le géant serbe de 2,13 m a marqué l’histoire du basketball européen et de la NBA durant ses 16 saisons professionnelles entre 1989 et 2005. Passé par les Los Angeles Lakers, les Charlotte Hornets et les Sacramento Kings, Divac a débuté et terminé sa carrière avec la franchise californienne.

Sélectionné All-Star en 2001, il fut l’un des premiers joueurs européens à s’imposer en NBA dès 1989. Pionnier du basket européen outre-Atlantique, Divac est devenu le premier joueur né et formé en dehors des États-Unis à disputer plus de 1 000 matchs NBA.

Après sa retraite sportive, l’ancien pivot a occupé plusieurs postes dirigeants, notamment comme scout pour les Lakers puis comme directeur général et président des opérations basket des Sacramento Kings pendant cinq saisons, avant de démissionner en août 2020. Intronisé au Basketball Hall of Fame en 2019 et au FIBA Hall of Fame en 2010, Divac a également présidé le Comité olympique serbe durant deux mandats.