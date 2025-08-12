Recherche
Betclic Élite

Le BCM Gravelines-Dunkerque officialise une nouvelle arrivée

Betcluc ELITE - Le BCM Gravelines-Dunkerque a officialisé ce mardi la signature de David Joplin. L’ailier-fort américain de 22 ans va débuter sa carrière professionnelle dans le Nord, ne laissant au club maritime qu’un poste de pivot à pourvoir.
00h00
Le BCM Gravelines-Dunkerque officialise une nouvelle arrivée

C’est officiel : David Joplin rejoint le BCM Gravelines-Dunkerque

Crédit photo : © Brad Penner-Imagn Images

Comme annoncé, David Joplin (2,01 m, 22 ans) est la nouvelle recrue du BCM Gravelines-Dunkerque. Passé par l’Université de Marquette, l’ailier-fort américain va lancer sa carrière professionnelle en Betclic ÉLITE sous les couleurs maritimes.

Un profil moderne pour compléter le secteur intérieur

Issu de l’université de Marquette, où il a disputé un cursus complet de quatre saisons, David Joplin est devenu le joueur le plus capé de l’histoire des Golden Eagles en nombre de matchs joués. Lors de sa dernière année universitaire (14,2 points, 5,4 rebonds et 1,3 passe), il s’est distingué par son adresse longue distance (226 tirs à 3-points tentés en 2024/25) et sa capacité à étirer les défenses. Après un passage en Summer League NBA avec les Milwaukee Bucks, il a choisi de rejoindre l’Europe pour entamer sa carrière pro.

Le BCM cherche un pivot

Athlétique et réputé pour pouvoir relever le défi physique de la Betclic ELITE, Joplin est l’avant-dernière pièce du puzzle pour le BCM version 2025/2026. Comme le précise le club dans son communiqué, seul un pivot reste désormais à recruter pour finaliser l’effectif.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
