Le BCM Gravelines-Dunkerque officialise une nouvelle arrivée

Comme annoncé, David Joplin (2,01 m, 22 ans) est la nouvelle recrue du BCM Gravelines-Dunkerque. Passé par l’Université de Marquette, l’ailier-fort américain va lancer sa carrière professionnelle en Betclic ÉLITE sous les couleurs maritimes.

Un profil moderne pour compléter le secteur intérieur

Issu de l’université de Marquette, où il a disputé un cursus complet de quatre saisons, David Joplin est devenu le joueur le plus capé de l’histoire des Golden Eagles en nombre de matchs joués. Lors de sa dernière année universitaire (14,2 points, 5,4 rebonds et 1,3 passe), il s’est distingué par son adresse longue distance (226 tirs à 3-points tentés en 2024/25) et sa capacité à étirer les défenses. Après un passage en Summer League NBA avec les Milwaukee Bucks, il a choisi de rejoindre l’Europe pour entamer sa carrière pro.

𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅 𝑱𝒐𝒑𝒍𝒊𝒏, 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒕-𝒅𝒆𝒓𝒏𝒊𝒆̀𝒓𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒓𝒖𝒆 !✍️ Le @BCMBasket est heureux de vous confirmer la signature de l’ailier fort David Joplin (2.01m – 22 ans) qui lancera sa carrière professionnelle dans le Nord 🏴‍☠️ 🗞️👉 https://t.co/AIU1bijora#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/OMwjMI7bCh — BCM Basketball (@BCMBasket) August 12, 2025

Le BCM cherche un pivot

Athlétique et réputé pour pouvoir relever le défi physique de la Betclic ELITE, Joplin est l’avant-dernière pièce du puzzle pour le BCM version 2025/2026. Comme le précise le club dans son communiqué, seul un pivot reste désormais à recruter pour finaliser l’effectif.