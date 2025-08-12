Recherche
LBWL

L’ASVEL Féminin attire une internationale italienne

La Boulangère Wonderligue - L’ASVEL Féminin a officialisé ce lundi la signature de Sara Scalia. L’ailière italo-américaine, redoutable shooteuse à 3 points, arrive en provenance de Campobasso (Italie).
00h00
Résumé
Sara Scalia a joué pour l’équipe nationale d’Italie

Crédit photo : FIBA

L’ASVEL Féminin poursuit son mercato avec l’arrivée de Sara Scalia. L’Italo-Américaine de 24 ans (1,78 m) arrive du Magnolia Basket Campobasso, en Italie, où elle s’est illustrée par son adresse extérieure (43 % à 3-points en 2024-2025).

Une spécialiste du tir longue distance

Passée par l’université du Minnesota pendant trois ans avant de rejoindre celle d’Indiana en 2022, Sara Scalia a marqué l’histoire des Hoosiers en NCAA. Pour sa dernière saison aux États-Unis, en 2023-2024, elle a établi le record de tirs à 3-points réussis sur une saison (103) tout en affichant 39,5 % de réussite à longue distance et 90,5 % aux lancers francs.

En Italie, avec Campobasso, elle tournait à 11,8 points et 2,8 rebonds de moyenne, contribuant à la troisième place du club en Serie A et à un beau parcours en EuroCup.

Un profil qui séduit Yoann Cabioc’h

Pour son entraîneur Yoann Cabioc’h, l’ailière a tout pour s’intégrer au collectif lyonnais : « Sara est une joueuse très discrète mais très efficace. Elle sort d’une saison réussie en Italie et en Eurocup avec Campobasso. Son cursus en NCAA à Minnesota puis Indiana est aussi très intéressant pour nous. Elle est travailleuse et ambitieuse, des qualités qui collent parfaitement à notre fonctionnement », a-t-il déclaré sur le site du club.

Avec son profil de scoreuse extérieure et sa capacité à changer le rythme d’un match, Sara Scalia sera un atout offensif supplémentaire pour l’ASVEL Féminin, qui ambitionne de jouer les premiers rôles cette saison.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
