L’ASVEL Féminin attire une internationale italienne

L’ASVEL Féminin poursuit son mercato avec l’arrivée de Sara Scalia. L’Italo-Américaine de 24 ans (1,78 m) arrive du Magnolia Basket Campobasso, en Italie, où elle s’est illustrée par son adresse extérieure (43 % à 3-points en 2024-2025).

Une spécialiste du tir longue distance

Passée par l’université du Minnesota pendant trois ans avant de rejoindre celle d’Indiana en 2022, Sara Scalia a marqué l’histoire des Hoosiers en NCAA. Pour sa dernière saison aux États-Unis, en 2023-2024, elle a établi le record de tirs à 3-points réussis sur une saison (103) tout en affichant 39,5 % de réussite à longue distance et 90,5 % aux lancers francs.

En Italie, avec Campobasso, elle tournait à 11,8 points et 2,8 rebonds de moyenne, contribuant à la troisième place du club en Serie A et à un beau parcours en EuroCup.

Un profil qui séduit Yoann Cabioc’h

Pour son entraîneur Yoann Cabioc’h, l’ailière a tout pour s’intégrer au collectif lyonnais : « Sara est une joueuse très discrète mais très efficace. Elle sort d’une saison réussie en Italie et en Eurocup avec Campobasso. Son cursus en NCAA à Minnesota puis Indiana est aussi très intéressant pour nous. Elle est travailleuse et ambitieuse, des qualités qui collent parfaitement à notre fonctionnement », a-t-il déclaré sur le site du club.

Avec son profil de scoreuse extérieure et sa capacité à changer le rythme d’un match, Sara Scalia sera un atout offensif supplémentaire pour l’ASVEL Féminin, qui ambitionne de jouer les premiers rôles cette saison.