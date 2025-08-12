Recherche
Équipe de France

Sylvain Francisco de retour à l’entraînement avant France – Espagne

Équipe de France - Ménagé contre la Grande-Bretagne, Sylvain Francisco a repris l’entraînement avec l’équipe de France à Badalone avant le choc face à l’Espagne ce jeudi 14 août en préparation de l’EuroBasket 2025.
00h00
Sylvain Francisco de retour à l’entraînement avant France – Espagne

Sylvain Francisco lors de France – Grande-Bretagne

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Préservé lors du dernier match de préparation des Bleus face à la Grande-Bretagne, Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) est de retour sur les parquets. Le meneur tricolore a retrouvé ses coéquipiers à Barcelone ce mardi pour une semaine charnière dans la préparation à l’EuroBasket 2025, avec notamment un test de taille à Badalone face à l’Espagne.

Francisco rassuré sur son épaule

Après quelques jours de coupure, ponctués par des massages, un passage par Munich et Paris et… beaucoup d’animés, Sylvain Francisco a retrouvé le groupe France. Touché à l’épaule, il n’avait pas participé au match contre la Grande-Bretagne, mais se veut désormais rassurant : « De mieux en mieux. Plus de peur que de mal. Je commençais déjà à être mieux le matin du match contre la Grande-Bretagne. Je serai sur le terrain pour la reprise de l’entraînement aujourd’hui », indique-t-il sur le site Internet de l’équipe de France.

Une semaine décisive

Les Bleus vont disputer deux rencontres en trois jours, après un premier duel face à l’Espagne ce jeudi en Catalogne puis un match retour dès samedi à Paris. Un rythme soutenu qui ne laisse pas de marge : « C’est un piège. Tout va aller très vite et c’est là que tu dois rester concentré et en forme. On n’aura pas le temps de reprendre le rythme tranquillement. Mais ces trois jours nous ont fait du bien parce que nous avons eu de gros blocs de travail ».

Un classique toujours spécial

Pour Francisco, France – Espagne conserve son parfum particulier, malgré le renouvellement des effectifs : « Ça reste un clash depuis les années Tony Parker contre Pau Gasol. Avec les Rudy Fernandez, Sergio Llull, Boris Diaw… Ils ont toujours des joueurs d’EuroLeague même si les noms ont changé. […] Avec moins de talents, peut-être, mais qui sait parfaitement combiner et qui reste une très bonne équipe ».

Les Bleus espèrent frapper un grand coup à Badalone pour rassurer, à deux semaines de l’EuroBasket, après deux premières sorties mitigées contre le Monténégro (+6) et la Grande-Bretagne (+7).

Gabriel Pantel-Jouve
