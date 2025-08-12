Recherche
LBWL

Tarbes relégué, Justine Loubens va finalement jouer à La Roche Vendée

La Boulangère Wonderligue - Justine Loubens rejoint La Roche Vendée pour la saison 2025-2026. Après le retrait du Tarbes Gespe Bigorre vers les divisions inférieures, l’ailière internationale U18 française va découvrir la Boulangère Wonderligue sous le maillot vendéen.
00h00
Résumé
Tarbes relégué, Justine Loubens va finalement jouer à La Roche Vendée

Justine Loubens s’est désengagée de Tarbes pour signer à La Roche Vendée

Crédit photo : FIBA

La relégation sportive et administrative de Tarbes a provoqué plusieurs départs, dont celui de Justine Loubens (1,84 m, 18 ans). Passée par le Pôle France Yvan Mainini et médaillée de bronze à l’EuroBasket U18 cet été, la jeune internationale française va rejoindre La Roche Vendée Basket Club. Elle y disputera sa première saison complète dans l’élite, la Boulangère Wonderligue.

Une pépite du Pôle France vers la Vendée

Après trois années au sein du Pôle France, Justine Loubens avait initialement signé à Tarbes pour découvrir la Boulangère Wonderligue en 2025-2026. Mais le retrait du TGB vers les divisions inférieures a changé ses plans. L’ailière polyvalente, capable d’évoluer sur les postes 3 et 4, s’est engagée avec La Roche Vendée.

Un été chargé en Bleu

Lors du dernier EuroBasket U18 féminin, la native de L’Isle-Jourdain a tourné à 7,6 points (48,6% de réussite), 2,7 rebonds et 1 passe décisive en 17 minutes sur 7 matchs, contribuant à la médaille de bronze de l’équipe de France. Déjà remarquée l’an passé lors de la Coupe du monde U17, elle continue d’affirmer son potentiel au niveau international.

Un profil taillé pour l’élite

Dotée d’une envergure intéressante, d’une bonne lecture de jeu et d’une activité constante des deux côtés du terrain, Justine Loubens va pouvoir progresser dans le collectif de David Gautier. Pour La Roche Vendée, son arrivée s’inscrit dans la continuité d’un recrutement axé sur la jeunesse et la formation, alors que le budget a nettement baissé.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
