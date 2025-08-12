Tarbes relégué, Justine Loubens va finalement jouer à La Roche Vendée

La relégation sportive et administrative de Tarbes a provoqué plusieurs départs, dont celui de Justine Loubens (1,84 m, 18 ans). Passée par le Pôle France Yvan Mainini et médaillée de bronze à l’EuroBasket U18 cet été, la jeune internationale française va rejoindre La Roche Vendée Basket Club. Elle y disputera sa première saison complète dans l’élite, la Boulangère Wonderligue.

✍🏻 Justine Loubens rejoint l’aventure yonnaise et sera une tigresse pour la saison 2025-2026 ! 🐯 Après une belle saison à l’@insep_officiel et une médaille de bronze à l’Euro U18 cet été, la jeune pépite va découvrir #LaBoulangereWonderligue ▪️Poste 3-4 🇫🇷

▪️1m84 – 18 ans pic.twitter.com/ASGWLNgZNM — La Roche Vendée Basket Club (@larochevendee) August 11, 2025

Une pépite du Pôle France vers la Vendée

Après trois années au sein du Pôle France, Justine Loubens avait initialement signé à Tarbes pour découvrir la Boulangère Wonderligue en 2025-2026. Mais le retrait du TGB vers les divisions inférieures a changé ses plans. L’ailière polyvalente, capable d’évoluer sur les postes 3 et 4, s’est engagée avec La Roche Vendée.

Un été chargé en Bleu

Lors du dernier EuroBasket U18 féminin, la native de L’Isle-Jourdain a tourné à 7,6 points (48,6% de réussite), 2,7 rebonds et 1 passe décisive en 17 minutes sur 7 matchs, contribuant à la médaille de bronze de l’équipe de France. Déjà remarquée l’an passé lors de la Coupe du monde U17, elle continue d’affirmer son potentiel au niveau international.

Un profil taillé pour l’élite

Dotée d’une envergure intéressante, d’une bonne lecture de jeu et d’une activité constante des deux côtés du terrain, Justine Loubens va pouvoir progresser dans le collectif de David Gautier. Pour La Roche Vendée, son arrivée s’inscrit dans la continuité d’un recrutement axé sur la jeunesse et la formation, alors que le budget a nettement baissé.