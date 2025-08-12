Monaco a pris des informations sur Frank Ntilikina, sous contrat avec le Partizan Belgrade

À la recherche d’un joueur français pour remplir les quotas JFL* imposés en Betclic ÉLITE, l’AS Monaco a exploré la piste menant à Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans). L’international tricolore est actuellement lié au Partizan Belgrade, avec qui il a disputé la saison 2024-2025 en EuroLeague.

AS Mónaco need a French player for domestic league. They are monitoring Frank Ntilikina, I was informed.

🏀 El Partizan abre las puertas a Ntilikina y el Mónaco valora el fichaje del jugador internacional, que es de formación además en la liga gala pic.twitter.com/HrGvrZl4Ug — www.encestando.es (@webEncestando) August 12, 2025

Un suivi sans offre formelle

Selon Encestando, l’AS Monaco suit le dossier Ntilikina dans l’optique de renforcer son secteur arrière tout en respectant la règle des joueurs formés localement (JFL). Le profil défensif de l’ancien joueur NBA et sa capacité à jouer sur les trois postes extérieurs plaisent sur le Rocher.

Cependant, à ce stade, aucune offre officielle n’a été formulée. Le joueur reste engagé contractuellement avec le club serbe, ses clauses NBA ayant expiré en juillet dernier. Et si la presse locale a plusieurs fois évoqué l’envie du Partizan Belgrade de se séparer de l’Alsacien, il n’est bien sûr pas envisageable pour l’ancien espoir de la SIG Strasbourg d’abandonner sa deuxième année de contrat. De retour en EuroLeague après la fin de son aventure NBA, Ntilikina a alterné le bon et le moins bon en 2024-2025, tout en manquant 13 rencontres de saison régulière, la faute aux blessures. Au final, dans son traditionnel rôle de fort défenseur, il a tourné à 7 points, 1,7 rebond et 2 passes décisives en 21 matchs disputés.

PROFIL JOUEUR Frank NTILIKINA Poste(s): Meneur / Arrière Taille: 193 cm Âge: 27 ans (28/07/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Préparation PTS 2 #232 REB 0 #276 PD 0 #281

Le Partizan compte toujours sur lui

Non sélectionné avec l’équipe de France pour l’EuroBasket 2025, Ntilikina a donc prévu de se rendre à Belgrade pour la préparation. Car le camp du joueur réfute tout projet de départ à l’heure actuelle.

La situation pourrait toutefois évoluer en fonction du marché et des besoins des deux parties, Monaco restant attentif à toute opportunité de renfort JFL.

*Suite aux départs de Cornelie et Jaiteh, l’AS Monaco ne compte plus que six JFL sous contrat : Matthew Strazel, Elie Okobo, Terry Tarpey, Juhann Begarin et Yoan Makoundou.