EuroLeague

Monaco a pris des informations sur Frank Ntilikina, sous contrat avec le Partizan Belgrade

EuroLeague - Frank Ntilikina intéresse l'AS Monaco, selon Encestando, information que nous sommes en mesure de confirmer. Mais son camp assure qu'il n'est pas prévu qu'il quitte le Partizan Belgrade, où il est sous contrat.
00h00
Crédit photo : ABA League / Dragana Stjepanovic

À la recherche d’un joueur français pour remplir les quotas JFL* imposés en Betclic ÉLITE, l’AS Monaco a exploré la piste menant à Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans). L’international tricolore est actuellement lié au Partizan Belgrade, avec qui il a disputé la saison 2024-2025 en EuroLeague.

Un suivi sans offre formelle

Selon Encestando, l’AS Monaco suit le dossier Ntilikina dans l’optique de renforcer son secteur arrière tout en respectant la règle des joueurs formés localement (JFL). Le profil défensif de l’ancien joueur NBA et sa capacité à jouer sur les trois postes extérieurs plaisent sur le Rocher.

Cependant, à ce stade, aucune offre officielle n’a été formulée. Le joueur reste engagé contractuellement avec le club serbe, ses clauses NBA ayant expiré en juillet dernier. Et si la presse locale a plusieurs fois évoqué l’envie du Partizan Belgrade de se séparer de l’Alsacien, il n’est bien sûr pas envisageable pour l’ancien espoir de la SIG Strasbourg d’abandonner sa deuxième année de contrat. De retour en EuroLeague après la fin de son aventure NBA, Ntilikina a alterné le bon et le moins bon en 2024-2025, tout en manquant 13 rencontres de saison régulière, la faute aux blessures. Au final, dans son traditionnel rôle de fort défenseur, il a tourné à 7 points, 1,7 rebond et 2 passes décisives en 21 matchs disputés.

PROFIL JOUEUR
Frank NTILIKINA
Poste(s): Meneur / Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 27 ans (28/07/1998)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Préparation
PTS
2
#232
REB
0
#276
PD
0
#281

Le Partizan compte toujours sur lui

Non sélectionné avec l’équipe de France pour l’EuroBasket 2025, Ntilikina a donc prévu de se rendre à Belgrade pour la préparation. Car le camp du joueur réfute tout projet de départ à l’heure actuelle.

La situation pourrait toutefois évoluer en fonction du marché et des besoins des deux parties, Monaco restant attentif à toute opportunité de renfort JFL.

*Suite aux départs de Cornelie et Jaiteh, l’AS Monaco ne compte plus que six JFL sous contrat : Matthew Strazel, Elie Okobo, Terry Tarpey, Juhann Begarin et Yoan Makoundou.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
fanch0210
Qu il vienne a Monaco pour faire le nombre de JFL, il est passé à côté de sa carrière en revenant, par obligation, trop tard, en Europe. Bel exemple à ne pas suivre pour les jeunes !
Répondre
(0) J'aime
