Les Timberwolves finalement favoris pour récupérer Kevin Durant ?

Les Minnesota Timberwolves émergent comme la destination la plus probable pour Kevin Durant, selon les dernières rumeurs de trade qui agitent la NBA. Après deux participations consécutives aux finales de Conférence Ouest, la franchise du Minnesota pourrait faire de la superstar des Phoenix Suns la pièce manquante pour franchir un cap décisif.

Un « jeu de poker menteur » selon les sources

Selon Zach Lowe de The Ringer, les Timberwolves génèrent le plus de « buzz » dans la course à Kevin Durant, devançant les Houston Rockets au classement des favoris. Cette information est corroborée par l’insider NBA Jake Fischer, qui a rapporté samedi que les Timberwolves et le Miami Heat sont « les deux équipes les plus fréquemment citées comme destinations potentielles pour Durant ».

La liste des prétendants s’est progressivement réduite depuis les premiers rapports de Shams Charania d’ESPN, qui mentionnait initialement les Timberwolves, les Rockets, le Heat, les New York Knicks et les San Antonio Spurs. Désormais, seuls Minnesota, Houston et Miami semblent encore en lice, avec un accord possible dans la semaine selon Charania.

Les négociations prennent une tournure particulière, comme l’explique Shams Charania : « Les Suns savent que s’ils vont trader Durant, ils ont clairement un seuil de prix qu’ils veulent atteindre. Une équipe m’a dit aujourd’hui que c’est un peu un jeu de poker menteur à ce stade. » Il ajoute : « Des Houston Rockets au Miami Heat en passant par les Minnesota Timberwolves, il ne manque littéralement qu’une ou deux pièces, dans un sens ou dans l’autre, pour conclure un accord. »

Malgré l’intérêt des Timberwolves, Durant aurait exprimé ses préférences pour Miami, San Antonio et Houston comme « destinations de trade préférées » et « trois équipes avec qui Durant s’engagerait avec une extension à long terme ». Cependant, les Spurs ne sembleraient pas disposés à répondre aux exigences de Phoenix.

Un élément notable : Anthony Edwards ne participe pas activement au recrutement de Durant. Selon Marc J. Spears d’ESPN : « Il est à Atlanta en train de s’entraîner. Il aime son ancien coéquipier. Il aime ses coéquipiers actuels. Certaines personnes proches de moi ont dit qu’il se concentrait sur ce qui attend cette équipe. »

À 36 ans, Durant reste l’un des joueurs offensifs les plus efficaces de la NBA, avec des moyennes de 26,6 points à 52,7% de réussite au tir, 6 rebonds et 4,2 passes décisives cette saison. Son association avec Edwards pourrait créer un duo redoutable dans la Conférence Ouest.