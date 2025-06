Paris pourrait s’offrir l’ailier de l’Anadolu Efes, Derek Willis

Derek Willis serait potentiellement l’une des prochaines signatures du Paris Basketball pour la saison 2025-2026. En effet, selon les informations de BasketNews, le joueur de l’Anadolu Efes ces deux dernières saisons est attendu dans la capitale française cet été.

Ayant connu le succès grâce à des ailiers peu référencés aux États-Unis mais qui ont su prouver leur valeur en Europe (Tyson Ward, Collin Malcolm), le Paris Basketball semble vouloir continuer cette recette pour son intersaison 2025.

Une arrivée en EuroLeague en 2023

Non drafté en NBA en 2017 après quatre ans dans la réputée fac de Kentucky, Derek Willis (2,05 m, 29 ans) a débuté sa carrière professionnelle en G-League, avant de venir en Europe. Débutant sur le Vieux Continent en Allemagne, comme un certain Parisien Tyson Ward, l’ailier-fort a successivement joué pour Gottingen et Ulm, avant plus tard d’évoluer en Italie (Brindisi, Venise) et en Espagne (Joventut Badalone).

Ayant connu plusieurs exercices européens en BCL et en EuroCup dans ses premières saisons, Derek Willis a franchi un cap en arrivant à l’Anadolu Efes en 2023, où il a passé les deux dernières saisons. Lors du dernier exercice, il a tourné à 3,1 points et 2,4 rebonds en seulement 11 minutes de jeu par match. Mais sa première à l’Anadolu avait été beaucoup plus productive avec 7,4 points et 3,7 rebonds en 23 minutes par match, avec 44,5 % de réussite à longue distance.

Un profil adapté au jeu parisien

Si le jeu parisien pourrait changer avec l’arrivée de Francesco Tabellini, le profil de Derek Willis correspond en tout cas au jeu pratiqué par le Paris Basketball ces deux dernières saisons. Le natif de Louisville est reconnu pour sa capacité à écarter le jeu grâce à son tir extérieur, en plus de sa grande taille (2,05 m).