Monique Akoa-Makani tonitruante contre New York, Carla Leite et les Valkyries s’offrent Indiana !

Après avoir tranquillement disposé du très faible Connecticut Sun de Rachid Méziane la veille, le Phoenix Mercury s’est cette fois imposé 89 à 81 face à l’un des favoris, le New York Liberty, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le succès du Mercury est une nouvelle fois construit sur la performance de leur rookie française Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans), meilleure marqueuse de l’effectif avec 21 points ! D’une grande justesse (8/12 au tir), l’arrière a enregistré son record de points, tout en délivrant 6 passes décisives en 28 minutes. Elle a toutefois péché dans un domaine qui lui réussit d’ordinaire : les 3-points (0/4). Cette légère maladresse n’a pas eu d’incidence, la rookie ayant trouvé du renfort en sa star Alyssa Thomas (18 points, 15 rebonds, 7 passes).

Monique Akoa-Makani 🇫🇷 cette nuit : 21 points

1 rebond

6 passes

8/12 au tir

en 28 minutes

Phoenix, la 2e équipe seulement à faire tomber New York

Le Liberty a tout fait pour l’emporter par le biais de Breanna Stewart, auteure de son record de la saison avec 35 points, mais l’intérieure n’a pas suffi. Le Liberty paie sans doute son manque de solutions derrière sa superstar, alors que Jonquel Jones est sortie blessée au bout de 9 minutes, et que Sabrina Ionescu a fait preuve d’une maladresse rare (3/16 aux tirs, 1/10 à 3-points). La Française Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) s’est en conséquence vue attribuer plus de minutes que d’habitude, mais elle s’est montrée poussive : 6 points à 3/8 aux tirs dont 0/5 à 3-points, et 2 rebonds en 22 minutes.

Cette défaite du Liberty ne soulève pas d’inquiétude pour autant, New York n’ayant perdu que 2 matchs depuis le début de saison. Phoenix peut de son côté s’appuyer sur cette victoire de référence pour conforter son objectif annoncé : un top 6 de la Ligue au minimum.

Carla Leite continue de se montrer

Le résultat véritablement surprenant de la nuit est celui des Golden State Valkyries, qui se sont offerts l’Indiana Fever sur le score de 88 à 77. En l’absence de ses internationales parties briller à l’Euro comme Janelle Salaün ou Julie Vanloo, Golden State a trouvé les ressources nécessaires pour faire déjouer une Caitlin Clark maladroite comme rarement, à l’instar de Ionescu, avec un 3/14 aux tirs.

Et Carla Leite (1,75 m, 21 ans) prend décidément de l’assurance depuis son intronisation dans le cinq majeur de Golden State. En 20 minutes, la très jeune rookie a inscrit 8 points à 4/7 aux tirs, 1 rebond, 4 passes et 1 interception : un parfait complément à Kayla Thornton et Veronica Burton. Avec cette belle victoire, Golden State retrouve un bilan à l’équilibre (6 victoires pour 6 défaites), le même que Indiana par ailleurs, et continue de surprendre pour leur saison inaugurale en WNBA.