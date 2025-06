Maxence Lemoine envoyé un an au Stade Rochelais par Strasbourg

Devenu majeur jeudi, Maxence Lemoine (1,88 m) est désormais fixé pour la saison prochaine. Après une première saison professionnelle frustrante à la SIG Strasbourg, où l’éviction de Laurent Vila a eu des conséquences néfastes sur son temps de jeu (21 apparitions avant, 2 après) le jeune arrière va tenter de s’émanciper en ÉLITE 2 la saison prochaine.

De retour à la SIG en 2026 ?

Sous contrat jusqu’en 2027 avec Strasbourg, qui n’était pas en mesure de lui garantir un vrai rôle dans la rotation de Janis Gailitis en 2025/26, l’ancien minime de Tain-Tournon va être prêté pendant un an, conformément à ce que souhaitait la SIG.

PROFIL JOUEUR Maxence LEMOINE Poste(s): Arrière Taille: 188 cm Âge: 18 ans (19/06/2007) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE PTS 20 #5 REB 3,3 #91 PD 7,5 #2

Ce sera au Stade Rochelais Basket, un club qui le courtisait depuis de très longues semaines. Sous la houlette du futur coach Germain Castano, l’équipe charentaise lui a promis du temps de jeu sur une ligne arrière déjà bien fournie avec le nouveau meneur Robert Ford III, le capitaine Gaetan Clerc et le futur pro Boris Bourichon, dont la signature tarde cependant à être confirmée.

En couveuse à La Rochelle avec Allard

Visiblement orienté vers le développement des prospects la saison prochaine, avec déjà le prêt de Yannis Allard en provenance de La Rochelle, La Rochelle servira de rampe de lancement pour Maxence Lemoine. Alors qu’il disposait encore de nombreuses années d’éligibilité en Espoirs, il n’avait déjà plus rien à faire en U21 (20 points à 42% et 7,5 passes décisives de moyenne). Et plutôt qu’un projet à plus long terme à l’étranger, l’Auxerrois a donc opté pour un crochet par Gaston-Neveur, afin de revenir prêt à peser en Betclic ÉLITE en 2026 avec Strasbourg…