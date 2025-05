Boris Bourichon vers un premier contrat professionnel avec le Stade Rochelais ?

Boris Bourichon (1,88 m, 21 ans), jeune espoir du Stade Rochelais Basket, est en discussions avancées pour signer son premier contrat professionnel avec le club maritime selon Sud-Ouest. Alors que l’équipe se prépare à un large renouvellement de son effectif en vue de la saison 2025–2026 de Pro B, cette signature viendrait récompenser la politique de formation du club et ancrerait un peu plus l’identité rochelaise dans le groupe dirigé par Germain Castano.

Un trio confirmé, un effectif à reconstruire

Le Stade Rochelais Basket a officialisé la prolongation de trois joueurs cadres : Gaëtan Clerc, Jérôme Sanchez et Lucas Hergott. Un noyau solide d’éléments expérimentés et proches humainement, autour duquel Germain Castano pourra bâtir sa première équipe à la tête du club. Pour le reste, l’effectif est en chantier : les départs sont nombreux et attendus, notamment celui de Mathéo Leray – annoncé à Chalon -, ou encore ceux de Jubrile Belo, Joshiko Saibou et des jeunes Michael Caicedo, Tom Digbeu et Clifton Moore.

Boris Bourichon, symbole de la formation rochelaise ?

Dans ce contexte de reconstruction, le cas de Boris Bourichon revient sur la table. Selon Sud-Ouest, la signature d’un premier contrat professionnel pour le jeune formé au club est à l’étude. Plusieurs options sont envisagées : un rôle de back-up dans l’effectif 2025–2026 ou bien un prêt pour continuer sa progression en gagnant du temps de jeu ailleurs. Quoi qu’il en soit, cette promotion valoriserait le travail de formation du Stade Rochelais, qui cherche à construire un projet solide et pérenne en Pro B.

PROFIL JOUEUR Boris BOURICHON Poste(s): Arrière Taille: 188 cm Âge: 21 ans (11/01/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE PTS 11,3 #48 REB 4 #63 PD 4,8 #15

Un staff également en mutation

Outre les joueurs, le staff va connaître un important renouvellement. Julien Cortey va quitter ses fonctions d’entraîneur principal, tout comme ses assistants Josselyn Rallec et Dominik Günthner. Michaël Bur, jusqu’ici impliqué dans la formation, devrait intégrer le staff pro comme adjoint de Germain Castano. Seul Benjamin Blot, le préparateur physique, est encore sous contrat.