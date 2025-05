Quel avenir pour Maxence Lemoine, placé sur le marché des prêts par la SIG Strasbourg ?

Samedi dernier, Maxence Lemoine (1,88 m, 17 ans) a pu expulser trois mois de frustration avec les professionnels de la SIG Strasbourg. Alors que Thomas Drouot ne lui avait accordé que 1 minute et 14 secondes depuis sa prise de poste début mars, le futur entraîneur boulonnais a consenti à le laisser jouer 16 minutes contre Gravelines-Dunkerque dans un match sans enjeu. Pour 10 points à 4/7 et 1 passe décisive. « J’avais prévu de le faire jouer parce que c’est un garçon qui mérite, qui travaille et qui a un très bel avenir devant lui », a-t-il souligné après la rencontre (91-88).

La Pro B ou l’étranger ?

Signé en grande pompe par la SIG l’an dernier, érigé en symbole d’un « nouveau projet club de développement et responsabilisation des jeunes prospects », Maxence Lemoine dispose encore de deux années de contrat avec Strasbourg. Mais le club alsacien aimerait l’envoyer prendre du galon ailleurs en prêt la saison prochaine, pas vraiment certain de pouvoir lui réserver une vraie place dans sa rotation en Betclic ÉLITE (21 apparitions à 8 minutes de moyenne en 2024/25), contrairement à ce que le fan d’Élie Okobo pensait.

L’ancien arrière de Tain-Tournon suscite les convoitises de plusieurs écuries de Pro B. Parmi elles, le Stade Rochelais Basket, selon Sud Ouest. Mais le talent offensif du jeune auxerrois a déjà dépassé les frontières. Cela aurait évidemment pu être en NCAA, mais lui n’est pas intéressé, pour l’instant, par un crochet universitaire. Son nom figure, en revanche, sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers pour un projet à plus long terme.

Objectif Trophée du Futur

Mais avant d’effectuer un choix important pour son avenir, entre la Pro B ou l’étranger, Maxence Lemoine a une dernière mission à accomplir cette saison avec la SIG. Leader des Espoirs strasbourgeois (20 points à 42% et 7,5 passes décisives), il tentera de créer la sensation lors du Trophée du Futur avec ses jeunes coéquipiers, opposés dès leur entrée en lice au favori bressan à Bourg-en-Bresse…