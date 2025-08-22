Recherche
LBWL

Changement de pivot à Landerneau : Akhator out, Kaba in

Du mouvement en Boulangère Wonderligue : parce qu'Evelyn Akhator a demandé à quitter le club, Landerneau s'est attaché les services de l'ex-angevine Masseny Kaba.
00h00
Changement de pivot à Landerneau : Akhator out, Kaba in

Masseny Kaba sort d’un AfroBasket disputé avec la Guinée

Crédit photo : FIBA

Mauvaise surprise pour les supporters de Landerneau. La rentrée de leur équipe fétiche s’est accompagnée du départ imprévu de leur meilleure joueuse, Evelyn Akhator (1,91 m, 30 ans).

L’intérieure nigériane, deuxième meilleure rebondeuse de Boulangère Wonderligue (12,2 points à 54% et 9,7 rebonds), a demandé à être libéré de son contrat pour raisons personnelles. « Nous respectons son choix et souhaitons à Evelyn beaucoup de réussite dans la poursuite de sa carrière », écrit le LBB.

Le club finistérien n’a toutefois pas laissé l’inquiétude se propager dans les rangs de ses suiveurs en dévoilant parallèlement l’identité de sa remplaçante : Masseny Kaba (1,90 m, 26 ans), qui sort d’une demi-saison à Angers après une demi-saison réussie à Angers. Pour des statistiques de 8,2 points à 37% et 4,5 rebonds, certes correctes, mais très loin des 22,5 points et 5,4 rebonds que le club fait valoir publiquement.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Masseny Kaba.jpg
Masseny KABA
Poste(s): Pivot
Taille: 190 cm
Âge: 26 ans (15/12/1998)
Nationalités:

logo guinee.jpg
Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue
PTS
8,2
#57
REB
4,5
#36
PD
0,9
#99

« Le recrutement de Masseny est une véritable chance pour nous », fait valoir le coach Wani Muganguzi, tout juste sacré champion d’Afrique avec le Nigéria dans un rôle d’assistant. « Joueuse référencée et valeur sûre du championnat, elle nous apportera toute sa polyvalence offensive pour stabiliser notre attaque. Capable de scorer seule sur des isolations, elle est aussi une joueuse redoutable dans le pick and roll ce qui était très important aux vues des qualités de nos arrières. »

Particulièrement performant lors de l’AfroBasket avec la Guinée (16 points à 47% et 6,7 rebonds), Masseny Kaba se dit « très heureuse de commencer ce nouveau chapitre ». Landerneau sera son deuxième club français après l’UFAB.

L’effectif de Landerneau version 2025/26 :

  • Hélène Jakovljevic, Rebecca Tsobgny
  • Harmony Turner, Elizabeth Balogun, Sophie Elenga
  • Camryn Taylor, Adja Kane, Masseny Kaba
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
