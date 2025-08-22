Changement de pivot à Landerneau : Akhator out, Kaba in

Mauvaise surprise pour les supporters de Landerneau. La rentrée de leur équipe fétiche s’est accompagnée du départ imprévu de leur meilleure joueuse, Evelyn Akhator (1,91 m, 30 ans).

L’intérieure nigériane, deuxième meilleure rebondeuse de Boulangère Wonderligue (12,2 points à 54% et 9,7 rebonds), a demandé à être libéré de son contrat pour raisons personnelles. « Nous respectons son choix et souhaitons à Evelyn beaucoup de réussite dans la poursuite de sa carrière », écrit le LBB.

Le club finistérien n’a toutefois pas laissé l’inquiétude se propager dans les rangs de ses suiveurs en dévoilant parallèlement l’identité de sa remplaçante : Masseny Kaba (1,90 m, 26 ans), qui sort d’une demi-saison à Angers après une demi-saison réussie à Angers. Pour des statistiques de 8,2 points à 37% et 4,5 rebonds, certes correctes, mais très loin des 22,5 points et 5,4 rebonds que le club fait valoir publiquement.

PROFIL JOUEUR Masseny KABA Poste(s): Pivot Taille: 190 cm Âge: 26 ans (15/12/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 8,2 #57 REB 4,5 #36 PD 0,9 #99

« Le recrutement de Masseny est une véritable chance pour nous », fait valoir le coach Wani Muganguzi, tout juste sacré champion d’Afrique avec le Nigéria dans un rôle d’assistant. « Joueuse référencée et valeur sûre du championnat, elle nous apportera toute sa polyvalence offensive pour stabiliser notre attaque. Capable de scorer seule sur des isolations, elle est aussi une joueuse redoutable dans le pick and roll ce qui était très important aux vues des qualités de nos arrières. »

Particulièrement performant lors de l’AfroBasket avec la Guinée (16 points à 47% et 6,7 rebonds), Masseny Kaba se dit « très heureuse de commencer ce nouveau chapitre ». Landerneau sera son deuxième club français après l’UFAB.

L’effectif de Landerneau version 2025/26 :