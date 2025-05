Le Portel engrange de la confiance, l’apéro des playoffs pour Cholet, énorme duel Leray – Penda

Loin de la course à la première place et aux play-in, il y avait également plusieurs matchs sans enjeu lors de cette 30e journée de Betclic ÉLITE.



Pour Cholet, « cela ne veut rien dire »

À commencer par l’affiche Bourg-en-Bresse – Cholet, préambule du quart de finale entre le 4e et le 5e. Et si l’on pouvait anticiper un match de dupes, les deux équipes ont globalement joué le jeu, à l’image du dernier quart-temps convaincant de CB (de 75-70 à 86-89).

Pourtant, les Choletais en sont déjà pleinement conscients. Cette victoire ne signifie pas grand chose en vue du quart de finale. « Je sais qu’en termes d’intensité, les play-offs seront vraiment au-delà », indique ainsi Bastien Vautier au Courrier de l’Ouest. « Le quatrième quart, il y a l’ego qui rentre en jeu. Tout le monde veut gagner. Mais dès l’entame du prochain match, je pense que ce sera un moment supérieur. Je connais les gars, on sait que ce match ne veut rien dire. »

Le Portel monte en gamme avant Roanne

En revanche, pour évoquer une victoire qui veut vraiment dire quelque chose, il fallait se tourner vers le Chaudron. Bien sûr, Nanterre est en roue libre depuis bien longtemps mais Le Portel a livré une prestation séduisante pour faire exploser la JSF (90-70). Une belle manière, pour les coéquipiers de Mathieu Boyer (13 points et 11 rebonds), d’engranger de la confiance avant d’entamer un chemin de croix lors des playoffs de Pro B pour leur maintien, via Roanne pour commencer.

Un dernier succès pour Limoges et Strasbourg…

Habitués à se croiser en finale du championnat il y a dix ans et plus, le Limoges CSP et la SIG Strasbourg n’ont désormais pas la vie facile, enchaînant les saisons plutôt décevantes.

Mais les deux anciens gros sont sortis avec les honneurs ce samedi, battant les deux prétendants à la 10e place : le Cercle Saint-Pierre a enflammé Beaublanc en disposant de Saint-Quentin (74-70) grâce à un dernier tir d’Alexandre Chassang tandis que la SIG a contenu le retour du BCM Gravelines-Dunkerque (91-88) en capitalisant sur la grosse première mi-temps de Troy Caupain (26 points, 4 rebonds et 6 passes décisives).

Alexandre Chassang qui offre la victoire au Limoges CSP à 7 secondes de la fin face à Saint-Quentin dans un Beaublanc chaud bouillant malgré l'absence d'enjeu (74-70). pic.twitter.com/qZToiasrHY — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) May 17, 2025

… pas pour La Rochelle

Enfin, le Stade Rochelais aurait bien aimé imiter les exemples limougeauds et strasbourgeois. Mais le promu charentais aura vécu une soirée symbole de sa saison chemin de croix en Betclic ÉLITE, conclue avec 26 défaites en 30 matchs. Revenue de l’enfer (23-42, 16e minute), La Rochelle aura eu une balle de match face au Mans, en vain (98-100).

Sixième de Betclic ÉLITE, Le Mans affrontera Monaco en quart de finale, en tentant de garder les bonnes ondes de Leaders Cup et de la Coupe de France.

On notera enfin l’énorme duel des jeunes pousses : 35 points et 10 passes décisives pour Mathéo Leray, 18 points, 13 rebonds et 8 passes décisives pour Noah Penda.