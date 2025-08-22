Figure historique de la JL Bourg, Louis Malecki est décédé

Retiré des affaires du basket depuis le début des années 2000, et son déménagement dans le Sud, Louis Malecki s’est éteint le 5 juillet dernier à l’âge de 88 ans.

De la NM4 à la Pro B

Un départ en toute discrétion, alors que c’est pourtant lui qui a initialement contribué à placer la JL Bourg sous le feu des projecteurs. D’abord joueur, au cœur des années 1950 – 1960 jusqu’au niveau fédéral, puis entraîneur, il prit la présidence du club en 1990, alors que la Jeu s’apprêtait à descendre en Nationale 4. Ce qui ne l’avait pas empêché de clamer haut et fort que « les années 90 seront à Bourg celles du basket et de la Jeunesse Laïque. »

Visionnaire, le bâtisseur Louis Malecki avait eu raison. Pour cause, en l’espace d’une décennie, la JL Bourg est passée de la N4 à la Pro A. Lui a cédé les commandes du club en 1997 à Bernard Coron après l’avoir introduit dans le giron professionnel pour la première fois, quatrième de Pro B au moment de son départ. Une arrivée en LNB qui s’était également accompagnée, sous son impulsion, de l’agrandissement de la salle Amédée-Mercier, avec la construction d’une nouvelle tribune de 660 places.

L’homme qui a fait passer à Vincent Collet

son premier entretien d’embauche

« Lorsque la JL me confia la présidence, j’ai commencé par procéder à un état des lieux », racontait-il au Progrès avant de quitter le fauteuil de président. « Ce qui m’a le plus préoccupé, c’est que le club manquait de structures. Ma vie professionnelle m’avait enseigné que seule une organisation rationnelle permet d’être efficace. »

Pour la petite histoire, c’est aussi lui qui a fait passer le premier entretien d’embauche de sa carrière à un certain… Vincent Collet, alors en fin de carrière de joueur au Havre, en 1997. Mais le futur sélectionneur national avait dû attendre avant de prendre place sur un banc, Louis Malecki lui ayant préféré Alain Thinet, finalement champion de France Pro B 2000 avec la JL. Là aussi, pas une mauvaise décision au final…