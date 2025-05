[Vidéo] Quand Maxence Lemoine gagne un match grâce à un tir depuis sa propre moitié de terrain

Quelle série pour Maxence Lemoine ! Alors qu’il n’a cumulé que 49 secondes de jeu avec l’équipe professionnelle de la SIG Strasbourg depuis l’éviction de Laurent Vila début mars, le jeune arrière s’évertue depuis plusieurs semaines à montrer qu’il n’a pas grand chose à faire en Espoirs.

44 points à 64% et 4 passes décisives le 12 avril contre Dijon, 41 points à 60% et 9 passes décisives le 19 avril au Mans, et désormais une nouvelle prestation XXL à Chalon-sur-Saône.

Face aux U21 de l’Élan, le natif d’Auxerre a cumulé 34 points à 10/21, 5 rebonds, 8 passes décisives et 3 interceptions pour 37 d’évaluation en 35 minutes.

Surtout, il a offert à la SIG, désormais 5e, une victoire cruciale dans la course au Trophée du Futur (80-77) d’un shoot improbable. Un buzzer beater venu du milieu de terrain, alors qu’il ne restait que trois secondes à jouer au moment où il a récupéré, après l’échec de Ladji Kanté, au niveau de sa ligne des lancers-francs. Le tir de la saison en Espoirs ?