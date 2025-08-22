« Cela me brise le cœur » : Dzanan Musa forfait pour l’EuroBasket, la Bosnie-Herzégovine tient ses 12

Qu’elle semble loin l’image de Dzanan Musa debout sur la table de marque à Sarajevo en train d’haranguer le public bosnien… C’était en février dernier, lorsque la Bosnie-Herzégovine s’était qualifié pour l’EuroBasket à la faveur de la courte victoire française à Zadar.

Malheureusement, l’ancien scoreur du Real Madrid ne pourra pas tirer les fruits de ses efforts, lui qui a été le cinquième meilleur marqueur des qualifications avec 22,8 points de moyenne. Le futur arrière de Dubaï a récemment subi une opération à Munich, au niveau de la ceinture abdominale selon le Sarajevo Times, qui le contraint à renoncer à l’EuroBasket.

« C’est la première fois que je fais face à une telle situation, et ce n’est certainement pas facile à vivre », écrit-il sur Instagram. « Ma convalescence prendra quelques semaines de plus que prévu initialement. Je n’ai pas besoin de vous dire à quel point cela me brise le cœur de ne pas être là avec les gars, à me battre pour notre Bosnie-Herzégovine. Les attentes étaient, et restent, immenses. Je suis sûr que les gars porteront cette responsabilité comme il se doit. Je suis de tout cœur avec eux. »

C’est un deuxième forfait de marque pour la sélection d’Adis Beciragic, après le renoncement de l’ex-bressan Xavier Castañeda, insuffisamment remis de sa fracture du cinquième métatarse subie lors de France – Bosnie en février. Les deux équipes pourraient potentiellement se retrouver en 1/8e de finale de l’Euro à Riga début septembre.

Les 12 de la Bosnie-Herzégovine pour l’EuroBasket :