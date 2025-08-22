Recherche
EuroBasket masculin

« Cela me brise le cœur » : Dzanan Musa forfait pour l’EuroBasket, la Bosnie-Herzégovine tient ses 12

Après Xavier Castaneda, la Bosnie-Herzégovine doit désormais se passer des services de son leader offensif Dzanan Musa pour l'EuroBasket. Potentiel adversaire des Bleus en 18e de finale, l'équipe menée par Jusuf Nurkic affiche désormais complet.
00h00
Euphorique lors de la qualification de la Bosnie, Dzanan Musa doit renoncer à l’Euro

Crédit photo : FIBA

Qu’elle semble loin l’image de Dzanan Musa debout sur la table de marque à Sarajevo en train d’haranguer le public bosnien… C’était en février dernier, lorsque la Bosnie-Herzégovine s’était qualifié pour l’EuroBasket à la faveur de la courte victoire française à Zadar.

Malheureusement, l’ancien scoreur du Real Madrid ne pourra pas tirer les fruits de ses efforts, lui qui a été le cinquième meilleur marqueur des qualifications avec 22,8 points de moyenne. Le futur arrière de Dubaï a récemment subi une opération à Munich, au niveau de la ceinture abdominale selon le Sarajevo Times, qui le contraint à renoncer à l’EuroBasket.

« C’est la première fois que je fais face à une telle situation, et ce n’est certainement pas facile à vivre », écrit-il sur Instagram. « Ma convalescence prendra quelques semaines de plus que prévu initialement. Je n’ai pas besoin de vous dire à quel point cela me brise le cœur de ne pas être là avec les gars, à me battre pour notre Bosnie-Herzégovine. Les attentes étaient, et restent, immenses. Je suis sûr que les gars porteront cette responsabilité comme il se doit. Je suis de tout cœur avec eux. » 

C’est un deuxième forfait de marque pour la sélection d’Adis Beciragic, après le renoncement de l’ex-bressan Xavier Castañeda, insuffisamment remis de sa fracture du cinquième métatarse subie lors de France – Bosnie en février. Les deux équipes pourraient potentiellement se retrouver en 1/8e de finale de l’Euro à Riga début septembre.

Les 12 de la Bosnie-Herzégovine pour l’EuroBasket :

  • John Roberson – Edin Atic – Amar Gegic – Adnan Arslanagic
  • Amar Alibegovic – Ajdin Penava – Aleksandar Lazic – Adin Vrabac – Miralem Halilovic – Tarik Hrelja
  • Jusuf Nurkic – Kenan Kamenjas
La sélection bosnienne pour l’Euro
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
T-shirt offcourt

