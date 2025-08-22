La Slovénie corrigée en Serbie, mais à 12 pour l’EuroBasket avec Doncic, Hrovat et Stergar
Nikolic, Doncic et Prepelic fidèles au poste pour la Slovénie
Largement battue par la Serbie (72-106) avec un petit Luka Doncic (17 points à 4/18), la Slovénie vit décidément une préparation pour l’EuroBasket bien difficile.
Certes tombeurs de la Grande-Bretagne en début de semaine, les champions d’Europe 2017 affichent un bilan d’une victoire pour cinq défaites.
Au terme du revers à Belgrade, le sélectionneur Aleksander Sekulic a dévoilé l’identité de ses deux derniers joueurs coupés. Il s’agit de Miha Cerkvenik et du tout jeune Zak Smrekar, tout juste médaillé de bronze à la Coupe du Monde U19.
Sans les Milanais Vlatko Cancar et Josh Nebo, l’effectif slovène apparait assez peu fourni autour de la star des Lakers. On y retrouve tout de même deux pensionnaires de Betclic ÉLITE : Gregor Hrovat (Dijon), qui devrait être l’un de ses premiers lieutenants, et le néo-limougeaud Leon Stergar, peu utilisé en préparation (9 minutes de moyenne).
La liste de la Slovénie
- Luka Doncic
- Gregor Hrovat
- Robert Jurkovic
- Martin Krampelj
- Edo Muric
- Aleksej Nikolic
- Alen Omic
- Mark Padjen
- Klemen Prepelic
- Rok Radovic
- Leon Stergar
- Luka Scuka
Présente dans le groupe de l’équipe de France, la Slovénie affrontera les Bleus lors du deuxième match de poule, le 31 août à 17h.
