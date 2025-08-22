La Slovénie corrigée en Serbie, mais à 12 pour l’EuroBasket avec Doncic, Hrovat et Stergar

Largement battue par la Serbie (72-106) avec un petit Luka Doncic (17 points à 4/18), la Slovénie vit décidément une préparation pour l’EuroBasket bien difficile.

Certes tombeurs de la Grande-Bretagne en début de semaine, les champions d’Europe 2017 affichent un bilan d’une victoire pour cinq défaites.

Au terme du revers à Belgrade, le sélectionneur Aleksander Sekulic a dévoilé l’identité de ses deux derniers joueurs coupés. Il s’agit de Miha Cerkvenik et du tout jeune Zak Smrekar, tout juste médaillé de bronze à la Coupe du Monde U19.

Sans les Milanais Vlatko Cancar et Josh Nebo, l’effectif slovène apparait assez peu fourni autour de la star des Lakers. On y retrouve tout de même deux pensionnaires de Betclic ÉLITE : Gregor Hrovat (Dijon), qui devrait être l’un de ses premiers lieutenants, et le néo-limougeaud Leon Stergar, peu utilisé en préparation (9 minutes de moyenne).

La liste de la Slovénie

Luka Doncic

Gregor Hrovat

Robert Jurkovic

Martin Krampelj

Edo Muric

Aleksej Nikolic

Alen Omic

Mark Padjen

Klemen Prepelic

Rok Radovic

Leon Stergar

Luka Scuka

Présente dans le groupe de l’équipe de France, la Slovénie affrontera les Bleus lors du deuxième match de poule, le 31 août à 17h.