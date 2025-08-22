Recherche
EuroBasket masculin

La Slovénie corrigée en Serbie, mais à 12 pour l’EuroBasket avec Doncic, Hrovat et Stergar

Défaite lors de cinq de ses six matchs de préparation, la Slovénie ne va pas arriver à Katowice avec le capital confiance gonflé au maximum. Mais le futur adversaire des Bleus est désormais au complet.
00h00
La Slovénie corrigée en Serbie, mais à 12 pour l’EuroBasket avec Doncic, Hrovat et Stergar

Nikolic, Doncic et Prepelic fidèles au poste pour la Slovénie

Crédit photo : Cécile Thomas

Largement battue par la Serbie (72-106) avec un petit Luka Doncic (17 points à 4/18), la Slovénie vit décidément une préparation pour l’EuroBasket bien difficile.

Certes tombeurs de la Grande-Bretagne en début de semaine, les champions d’Europe 2017 affichent un bilan d’une victoire pour cinq défaites.

Au terme du revers à Belgrade, le sélectionneur Aleksander Sekulic a dévoilé l’identité de ses deux derniers joueurs coupés. Il s’agit de Miha Cerkvenik et du tout jeune Zak Smrekar, tout juste médaillé de bronze à la Coupe du Monde U19.

Sans les Milanais Vlatko Cancar et Josh Nebo, l’effectif slovène apparait assez peu fourni autour de la star des Lakers. On y retrouve tout de même deux pensionnaires de Betclic ÉLITE : Gregor Hrovat (Dijon), qui devrait être l’un de ses premiers lieutenants, et le néo-limougeaud Leon Stergar, peu utilisé en préparation (9 minutes de moyenne).

Gregor Hrovat sera, sans surprise, de la partie à l’Euro (photo : Cécile Thomas)

La liste de la Slovénie

  • Luka Doncic
  • Gregor Hrovat
  • Robert Jurkovic
  • Martin Krampelj
  • Edo Muric
  • Aleksej Nikolic
  • Alen Omic
  • Mark Padjen
  • Klemen Prepelic
  • Rok Radovic
  • Leon Stergar
  • Luka Scuka

Présente dans le groupe de l’équipe de France, la Slovénie affrontera les Bleus lors du deuxième match de poule, le 31 août à 17h.

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
