Jessie Begarin (de nouveau) partenaire d’entraînement à l’ASA

Domicilié en Alsace, Jessie Begarin fréquente régulièrement la Forest Arena de Gries lorsqu’il est libre. Cela avait déjà été le cas en 2023, jusqu’à sa signature à Boulazac, et cela sera de nouveau le cas cette année.

L’ancien arrière du BC Souffelweyersheim (2011/2012 puis 2013/15) a intégré les rangs de l’Alliance Sport Alsace pour la présaison de l’équipe bas-rhinoise. Sous les ordres du duo Bogavac – Tavano, l’homme aux 17 saisons LNB apporte ainsi toute son expérience à un jeune groupe alsacien remanié.

Pigiste médical au SCABB et à Fos-Provence la saison dernière, le vétéran guadeloupéen (37 ans) a pris part au premier match amical de l’ASA, remporté sur le gong à Tübingen mercredi (73-71), avec 0 point à 0/1, 1 passe décisive et 4 fautes provoquées en 14 minutes.