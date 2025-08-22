Jessie Begarin (de nouveau) partenaire d’entraînement à l’ASA
Jessie Begarin a joué en match amical mercredi avec l’ASA
Domicilié en Alsace, Jessie Begarin fréquente régulièrement la Forest Arena de Gries lorsqu’il est libre. Cela avait déjà été le cas en 2023, jusqu’à sa signature à Boulazac, et cela sera de nouveau le cas cette année.
L’ancien arrière du BC Souffelweyersheim (2011/2012 puis 2013/15) a intégré les rangs de l’Alliance Sport Alsace pour la présaison de l’équipe bas-rhinoise. Sous les ordres du duo Bogavac – Tavano, l’homme aux 17 saisons LNB apporte ainsi toute son expérience à un jeune groupe alsacien remanié.
Pigiste médical au SCABB et à Fos-Provence la saison dernière, le vétéran guadeloupéen (37 ans) a pris part au premier match amical de l’ASA, remporté sur le gong à Tübingen mercredi (73-71), avec 0 point à 0/1, 1 passe décisive et 4 fautes provoquées en 14 minutes.
