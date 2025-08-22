Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Jessie Begarin (de nouveau) partenaire d’entraînement à l’ASA

ÉLITE 2 - À 37 ans l'inépuisable arrière Jessie Begarin ne songe pas à la retraite. Le Guadeloupéen participe à la présaison de l'Alliance Sport Alsace en tant que sparring-partner.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jessie Begarin (de nouveau) partenaire d’entraînement à l’ASA

Jessie Begarin a joué en match amical mercredi avec l’ASA

Crédit photo : Alliance Sport Alsace

Domicilié en Alsace, Jessie Begarin fréquente régulièrement la Forest Arena de Gries lorsqu’il est libre. Cela avait déjà été le cas en 2023, jusqu’à sa signature à Boulazac, et cela sera de nouveau le cas cette année.

L’ancien arrière du BC Souffelweyersheim (2011/2012 puis 2013/15) a intégré les rangs de l’Alliance Sport Alsace pour la présaison de l’équipe bas-rhinoise. Sous les ordres du duo Bogavac – Tavano, l’homme aux 17 saisons LNB apporte ainsi toute son expérience à un jeune groupe alsacien remanié.

Pigiste médical au SCABB et à Fos-Provence la saison dernière, le vétéran guadeloupéen (37 ans) a pris part au premier match amical de l’ASA, remporté sur le gong à Tübingen mercredi (73-71), avec 0 point à 0/1, 1 passe décisive et 4 fautes provoquées en 14 minutes.

Image Gauthier Carboni
Gauthier Carboni
Gauthier Carboni est passionné par le basket français et ses divisions moins médiatisées. Fondateur de Planète Basket National, il met en lumière la NM2 avec régularité et engagement. Sur BeBasket, il apporte un regard curieux et enthousiaste, entre actu, interviews et découvertes.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00Anthony Da Silva (Évreux) forfait pour l’Euro, mais quand même un joueur LNB avec le Portugal
ELITE 2
00h00Lucas Bourhis abonné aux relégations : « Je pense que ce n’est pas mérité »
EuroBasket
00h00« Cela me brise le cœur » : Dzanan Musa forfait pour l’EuroBasket, la Bosnie-Herzégovine tient ses 12
ELITE 2
00h00Jessie Begarin (de nouveau) partenaire d’entraînement à l’ASA
EuroBasket
00h00La Slovénie corrigée en Serbie, mais à 12 pour l’EuroBasket avec Doncic, Hrovat et Stergar
LBWL
00h00Changement de pivot à Landerneau : Akhator out, Kaba in
EuroBasket
00h00Alberto Diaz forfait pour l’EuroBasket, l’Espagne connait sa liste finale
Betclic Élite
00h00Figure historique de la JL Bourg, Louis Malecki est décédé
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
David Holston a souvent été blessé en 2024-2025
Betclic ELITE
00h00David Holston : « Une partie de moi voulait abandonner » avant sa 11e saison avec Dijon
1 / 0
Livenews NBA
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
1 / 0