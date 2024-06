La SIG Strasbourg inaugure son projet jeunes avec le premier contrat pro de Maxence Lemoine (17 ans)

C’est aujourd’hui que la SIG Strasbourg a choisi de parapher le premier contrat professionnel de son jeune espoir, Maxence Lemoine (1,88 m, 17 ans). Un jour tout sauf choisi au hasard puisque l’arrière icaunais fête ses 17 ans en ce mercredi 19 juin 2024. Déjà très intéressant en Espoirs (15,5 points à 46%, 2,1 rebonds et 4,4 passes décisives), alors qu’il cumulait avec les U18 (18,9 points de moyenne), il a été récompensé par le Graal de tout jeune basketteur : un premier contrat professionnel de trois ans.

Pour la SIG, c’est aussi l’occasion de marquer la première étape symbolique d’une nouvelle ère, censée être plus tourner vers les jeunes prospects. Alors que le public du Rhénus a marqué son mécontentement en élisant Illan Piétrus MVP de la saison, l’arrivée de Laurent Vila doit plus responsabiliser les produits du centre de formation, là où se développe Maxence Lemoine depuis 2022. Façonné entre La Charité-sur-Loire, Lorgues et Hyères-Toulon, l’international U17 dispose d’un vrai gros potentiel offensif, avec des gestes qui rappellent un certain Élie Okobo, lui le gaucher. Sans jamais avoir mis un pied en Betclic ÉLITE, encore en âge d’évoluer en cadets, il s’entraînait avec les pros depuis le mois de novembre dernier.

Les réactions

Nicola Alberani (GM de la SIG Strasbourg) : « Le projet club à compter de la saison 2024/25 aura un fort accent « développement et formation ». Je suis très heureux que nous ayons pu signer Maxence comme premier joueur issue de notre centre de Formation dans le cadre de ce projet de développement. Nous allons changer notre façon de travailler et la nouvelle direction met en œuvre de nouveaux process, à une vision moderne et réaliste avec une nouvelle approche permettant la réalisation de ce projet. Avant même de parler de basket, Maxence a démontré depuis deux ans, qu’il avait des valeurs similaires à celles de la SIG Strasbourg. C’est un jeune joueur très sérieux, travailleur, premier arrivé et dernier à partir de l’entraînement. Il était un facilitateur au sein de l’équipe Espoir la saison passée, aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire et ses résultats en U21 à seulement 16 ans ont forcément capté les attentions. Nous lui donnons aujourd’hui l’occasion de passer un palier en l’intégrant à l’effectif professionnel. Il sait que la route est encore très longue et qu’il va devoir redoubler d’efforts pour justifier sa place dans les 10, mais je n’ai aucun doute il sera investi, connaissant sa force de travail et son abnégation face à l’adversité ».

Laurent Vila (entraîneur de la SIG Strasbourg) : « Maxence est un jeune joueur très prometteur et dont la marge de progression est vraiment intéressante. Ses qualités humaines, son attitude et son engagement font de lui un joueur légitime pour être une des priorités du club, dans son projet de développement de jeunes prospects. Il va avoir 17 ans dans quelques jours, pour autant il s’entraînait déjà régulièrement avec l‘équipe professionnelle la saison passée et ses performances en U21 sont déjà prometteuses. Il était déjà dans le Top 15 des meilleurs marqueurs du championnat Espoir à seulement 16 ans et les échos que j’ai de lui à l’entraînement indique que c’est un gros travailleur. Il fera partie du groupe de joueurs professionnels, tout en restant un leader de l’équipe Espoirs. L’objectif de cette saison sera qu’il découvre la compétition en assumant la responsabilité de driver l’équipe quand il en aura l’occasion. J’ai confiance en sa capacité à relever le défi, et à nous aider durant cette saison qui s’annonce bien dense ».