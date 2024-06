La SIG intègre Maxence Lemoine dans l’effectif professionnel, et veut prolonger Illan Pietrus

La jeunesse strasbourgeoise prend du galon. C’est en tout cas ce qui a été annoncé lors de la conférence de presse de fin de saison ce jeudi 6 juin. Le Président du club Christophe Lavisgne a indiqué que le choix du coach Laurent Vila, officialisé le dimanche 2 juin dernier, allait dans ce sens : « Le choix de Laurent Vila s’est imposé de lui-même. Il a cette capacité à faire émerger des jeunes. » Après une saison terminée en douzième position de Betclic Élite, le club alsacien avait besoin de changement.



Une offre faite à Pietrus

C’est ainsi qu’une offre de prolongation a été formulée à Illan Pietrus (1,92 m, 18 ans), au club depuis 2019. Le but étant d’enfin faire exploser le fils de Florent Piétrus, qui était bloqué dans sa progression par l’ancien coach Massimo Cancellieri. Un des « regrets » du dirigeant strasbourgeois cette saison. « Je regrette de ne pas avoir imposé à Massimo des minutes de jeu pour Illan Pietrus. Je l’ai verbalisé, mais jamais vraiment imposé » a-t-il indiqué, comprenant pourtant que c’était une des volontés des fans, puisqu’il a été élu joueur de la saison par ces derniers. « Je sais que l’ensemble du Rhenus aurait aimé qu’Illan joue beaucoup plus. » Le jeune meneur, qui s’est illustré à l’Adidas Eurocamp le week-dernier avec 7,3 points de moyenne, n’a pas passé le cap attendu cette saison à cause d’un temps de jeu limité. Il n’a joué que 6 minutes de moyenne en 19 matchs de Betclic Élite. Soit encore moins de temps de jeu moyen que les deux saisons dernières. Mais il en a profité pour rouler sur le championnat Espoir lors de ses quelques apparitions, avec quasiment 23 points de moyenne.

Illan Pietrus got game ! 😤 En 17 minutes de jeu, le meneur de 18 ans nous a montré qu'il mérite sa place en Betclic Élite. 🔥 📸 : @sigstrasbourg

📹 : via @skweektv pic.twitter.com/gCXqhh5yvd — GOATOGUY (@goatoguy) October 22, 2023

Lemoine intégré chez les professionnels



D’autre part, Christophe Lasvigne a annoncé que l’espoir Maxence Lemoine (1,88 m, 16 ans) allait être intégré à l’effectif professionnel dès la saison prochaine. Meneur adroit au tir et juste dans ses choix, ce dernier a triplé ses statistiques par rapport à sa première saison chez les Espoirs, avec 15,5 points à 45,9% de réussite aux tirs (dont 35% à 3-points), 2,1 rebonds, 4,4 passes décisives, 1,4 interception et 2,4 ballons perdus en 29 minutes de moyenne. Au mois de mars, il a terminé dans le meilleur cinq majeur de l’ANGT de Dubaï. Plus récemment, il a été pré-sélectionné pour la Coupe du monde U17, et participe actuellement au stage de préparation de cette dernière. C’est donc un profil de joueur en pleine progression, que les dirigeants voulaient aider à passer un cap. L’arrivée de Laurent Vila devrait aider à son intégration chez les professionnels.

D’autres mouvements plus importants sont attendus à la SIG. L’arrivée du jeune pivot Brice Dessert a déjà été annoncée, tout comme la prolongation d’Hugo Invernizzi. De quoi assurer l’ossature JFL de l’effectif.