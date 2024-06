Officiel : Laurent Vila s’engage pour deux saisons à la SIG Strasbourg

Laurent Vila s’est bien engagé avec la SIG Strasbourg. Attendu sur le banc strasbourgeois depuis quelques jours, le club a annoncé officiellement la signature pour deux saisons du technicien catalan. La veille, la formation alsacienne avait annoncé la fin de sa collaboration avec Massimo Cancellieri « d’un commun accord ».

Laurent Vila va donc rester en France, lui qui a souvent eu des envies d’ailleurs, notamment de l’autre côté des Pyrénées, en Espagne. C’est désormais avec un solide bagage de 25 années de coaching et de formation qu’il débarque à Strasbourg, après des passages au BCM Gravelines-Dunkerque (2006-2008), au Mans (2008-2010) ou encore à l’Élan Béarnais (1999 à 2006, puis de 2011 à 2021), où il a fait ses premières armes en tant qu’entraîneur principal (2018 à mars 2021). Et donc dernièrement à Cholet.

« Son ADN de coach et d’homme collent aux valeurs » à la SIG Strasbourg

En trois saisons dans les Mauges, le technicien de 48 ans a eu un bilan très positif, avec trois participations consécutive aux playoffs et une finale de FIBA Europe Cup. « Je n’ai pas d’état d’âme par rapport [à la fin de l’aventure]« , indiquait-t-il dans un entretien aux médias locaux, Ouest-France et Le Courrier de l’Ouest. Parce que j’ai tout donné, parce que j’ai le sentiment d’avoir fait mon boulot, parce que je sais que dans le boulot comme dans la vie, il y a des hauts et des bas, et il faut faire avec. Ce que j’avais envie de faire, j’ai pu le faire. »

Désormais, c’est Strasbourg que Laurent Vila devra ramener en playoffs. Absente des joutes printanières cette saison pour la première fois depuis 12 ans, la SIG veut repartir de plus belle avec celui qui a été libéré de son contrat par Cholet. « Laurent est un coach que je connais très bien, dont j’ai suivi le parcours et qui a toujours apporté dans tous les clubs où il est passé, indique le directeur sportif strasbourgeois Nicola Alberani dans le communiqué du club. C’est quelqu’un qui entre parfaitement dans le projet club que nous souhaitons mettre en place. Son ADN de coach et d’homme collent parfaitement aux valeurs de notre club ». Avec la signature officielle de Laurent Vila, la première recrue du mercato alsacien pourrait suivre. L’intérieur de l’ADA Blois Brice Dessert est en effet attendu dans le Bas-Rhin.