Laurent Vila confirme les discussions avec la SIG Strasbourg

Battu lors de ses trois venues au Rhénus cette saison (en Betclic ÉLITE, en BCL et en Coupe de France), Laurent Vila (48 ans) devrait avoir l’occasion d’apprendre à apprivoiser l’antre alsacienne. Sous réserve d’un accord avec Massimo Cancellieri (sous contrat jusqu’en 2025), le Catalan est attendu sur le banc de la SIG Strasbourg à la rentrée.

Le désormais ancien entraîneur de Cholet Basket a confirmé les contacts dans une interview accordée aux médias locaux, Ouest France et Courrier de l’Ouest. « Il n’y a jamais de fumée sans feu, on le sait. Oui, il y a un contact avec Strasbourg, mais il n’y a rien de signé. […] Tous les nouveaux challenges sont excitants, mais je n’en dirais pas plus. »

Son bilan choletais

Dans cet entretien fleuve, Laurent Vila a retracé le cours de ses trois années choletais, démarrées au petit trot, dans la zone rouge de Betclic ÉLITE pour finalement se terminer avec une finale européenne, trois participations aux playoffs et une Meilleraie retrouvée. Soit un bilan entièrement positif. « Je n’ai pas d’état d’âme par rapport [à la fin de l’aventure] », indique-t-il. « Parce que j’ai tout donné, parce que j’ai le sentiment d’avoir fait mon boulot, parce que je sais que dans le boulot comme dans la vie, il y a des hauts et des bas, et il faut faire avec. Ce que j’avais envie de faire, j’ai pu le faire. Ça s’est terminé comme je le voulais aussi, parce que même s’il y a eu des mots avec la direction, on n’est pas fâché pour autant. Je pense qu’ils sont satisfaits du travail qui a été fait aussi et c’était important d’arriver à la fin de l’aventure de cette façon-là. La complicité qu’on a eue avec l’ensemble des joueurs sur trois ans est plus que positive, parce que c’est rare. Tout ça, c’est une satisfaction, et ça me va. Je ne vais pas en faire plus que ça. Même si quand tu vois des joueurs fondre en larmes, parce que c’est la fin d’une aventure, ça te touche. Mais tu ne peux pas craquer avec eux. Voilà… Même si je suis ému de le dire, parce que c’est fort quand même. »