Quel coach pour la SIG Strasbourg en 2024/25 ?

Le 21 avril, après une défaite honorable à Bourg-en-Bresse (74-77), le capitaine Léopold Cavalière avait volé au secours de son coach Massimo Cancellieri en pleine conférence de presse. « En français, on dit qu’on prend les matchs les uns après les autres ! C’est la réponse bateau qu’on donne toujours dans ces cas-là. » Le technicien transalpin semblait alors agacé par la teneur d’une question, portant sur les dangers de la fin de saison. « Si je commence à penser maintenant qu’il y a peut-être… (il s’interrompt) Je m’en fous ! Je suis entraîneur, l’important c’est de gagner les matchs. On va essayer de faire les playoffs et de gagner la Coupe de France. À la fin de la saison, on tirera une ligne et basta. »

Sur un fil au cours de ce dernier mois, la SIG a malheureusement fini par tomber. Pas de Coupe de France, à cause d’une finale perdue contre Dijon, ni de playoffs, une première depuis douze ans ! Pour le plus mauvais classement depuis 2010, 12e, qui privera certainement le club alsacien d’une Coupe d’Europe. Soit un bilan médiocre, certes rehaussé par une qualification pour le Top 16 de BCL, qu’il convient cependant de nuancer par l’annonce d’une saison de transition dès le début à cause de la baisse des moyens financiers : 10% de masse salariale en moins par rapport à 2022/23. Seuls les Metropolitans 92 avaient fait pire l’été dernier.

Laurent Vila en option alternative n°1 ?

Alors que le nouvel actionnaire Matt Pokora a publiquement annoncé son envie de faire de Strasbourg le troisième club de France derrière Monaco et l’ASVEL, la SIG repart presque d’une feuille blanche cet été. Seuls deux hommes sont sous contrat : Jean-Baptiste Maille (jusqu’en 2026), très peu utilisé en fin de saison, et le coach Massimo Cancellieri. Si l’avenir du directeur sportif Nicola Alberani n’est pas menacé, celui de l’entraîneur est plus aléatoire. Déçue du dénouement final, la SIG hésite quant à la suite à donner concernant à sa collaboration avec l’ancien technicien de Limoges, lié au club jusqu’en 2025. Si un départ semble être la tendance, la réflexion demeure inaboutie à son égard, rien n’a été déclenché pour le moment, aucune procédure entamée. Mais d’autres pistes sont étudiées, la plus chaude menant à Laurent Vila, élu coach de l’année en 2023, toujours sans solution de repli depuis qu’il a annoncé son départ de Cholet Basket fin mars suite au manque d’opportunités sur le marché des transferts.

La grogne du public, mécontent du jeu proposé cette année, pourrait peser dans le choix des dirigeants : Massimo Cancellieri a quitté le Rhénus sous quelques huées après le dernier revers contre Blois le 4 mai. Et la fronde s’organise sur les réseaux sociaux, jusqu’aux formes les plus comiques, comme le fait de tenter de faire élire Illan Piétrus MVP de la saison. Sous le seul prétexte que le jeune meneur a été le joueur… le moins utilisé par le coach. Du haut de ses 120 minutes sur la saison, le natif de Nancy est ainsi, pour l’instant, largement en tête des suffrages avec 42% des voix.