Cholet Basket officialise le départ de Laurent Vila à l’issue de la saison 2023-2024

Pour succéder à Laurent Vila, Ouest-France a évoqué la piste menant à son actuel entraîneur-adjoint, Fabrice Lefrançois. Ce dernier a déjà été coach principal au niveau professionnel, à l’ALM Évreux en Pro B.

Deux campagnes de playoffs de suite

Arrivé à l’intersaison 2021 afin de remplacer Erman Kunter, Laurent Vila a connu une première partie de saison 2021-2022 compliquée. Mais divers changements au sein de l’effectif et l’arrivée notamment du meneur T.J. Campbell ont permis à CB d’enchaîner les victoires et accrocher les playoffs au printemps 2022. Résultat, Cholet Basket s’est qualifié pour la FIBA Europe Cup, de quoi permettre de retenir divers cadres (Campbell, Dominic Artis, Boris Dallo etc.). La saison 2022-2023 a été encore plus belle avec une finale de Coupe d’Europe et une nouvelle qualification en playoffs de Betclic ELITE. Mais à l’été 2023, Laurent Vila a regretté de ne pas pouvoir recruter un effectif complet, faute d’un budget suffisant. Le manque de projections positives concernant le budget et la masse salariale a eu raison des envies de prolongation de Laurent Vila, qui espère avoir convaincu avec sa réussite à Cholet qu’il pouvait conduire un projet de plus grosse ampleur. Malgré cela, Cholet réalise encore un bel exercice 2023-2024 avec une sixième place en championnat (14 victoires et 12 défaites) et une qualification au deuxième tour de la Ligue des Champions (BCL). Des arguments de poids pour aider Laurent Vila a trouvé un nouveau contrat, ailleurs.