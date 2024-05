La SIG Strasbourg privée de playoffs pour la première fois depuis 2012 : « On n’a pas mérité de les jouer »

Des playoffs sans Strasbourg, cela renvoie déjà à un autre temps… Quintuple finaliste du championnat de France, tombée avec les honneurs contre l’AS Monaco en quart de finale ces deux dernières années, la SIG avait toujours participé aux phases finales depuis la saison 2012/13, un honneur co-détenu avec l’ASVEL. « La SIG est habituée à jouer les playoffs depuis un moment », expliquait Léo Cavalière la semaine dernière. « Le public est habitué à des finales nationales, à des finales européennes. Aujourd’hui, il y a un certain standing à respecter quand tu veux jouer pour la SIG Strasbourg. »

Mais Villeurbanne est désormais le membre permanent le plus ancien des playoffs, après la 12e place de la SIG, officialisée samedi à Saint-Quentin. Toutefois, ce n’est pas dans l’Aisne que la SIG a laissé filer sa chance : elle a abandonné ses illusions de Top 8 dans son inconstance chronique à l’extérieur ou dans toutes ses défaites évitables au Rhénus (Limoges, Chalon, Le Mans, Blois, etc). Sur un fil tout au long du printemps, avec l’opportunité de rendre l’exercice 2023/24 inoubliable avec une Coupe de France et une qualification pour les playoffs, Strasbourg a finalement clôturé sa saison par la petite porte, sans trophée ni Coupe d’Europe, lesté de son plus mauvais classement depuis 2009/10 (14e).

« On voulait finir sur une bonne note », a expliqué le capitaine Léopold Cavalière, qui disputait certainement son dernier match avec la SIG, sur le site officiel du club. « C’est dur ce soir. Même si nos chances étaient réduites, on voulait finir sur une bonne note. On ne manque pas les Playoffs ce soir. On les a ratés sur des matchs auparavant. Si on n’est pas en Playoffs, c’est qu’on ne l’a pas mérité. Les grandes équipes ne manquent pas les occasions. J’ai des regrets mais pas sur le match de ce soir. Je pense à Blois, Le Mans, Le Portel et les deux matchs contre Chalon-sur-Saône. J’aurais aimé une meilleure fin. »