Brice Dessert (Blois) a choisi : ce sera Strasbourg

Le match à trois est en train d’être gagné par les Alsaciens. En concurrence avec Nanterre 92 et Cholet Basket, la SIG Strasbourg va prochainement annoncer l’arrivée de Brice Dessert (2,07 m, 21 ans). Le directeur sportif Nicola Alberani et les dirigeants alsaciens auraient donc convaincu l’ancien intérieur de l’ADA Blois, parmi les joueurs les plus prisés de ce début de mercato estival. Il a d’ailleurs signé son contrat avec la SIG ces dernières heures.

L’exemple de la progression de Neal Sako avec Laurent Vila

Si elle ne disputera pas de Coupe d’Europe, la SIG possède un argument de poids, avec l’officialisation prochaine de Laurent Vila sur le banc strasbourgeois. La progression de Neal Sako à Cholet Basket sous la coupe de l’entraîneur catalan semble avoir convaincu le clan Brice Dessert de rejoindre le coach de l’année 2022-2023 en Alsace.

Passé par le Pôle France puis par le centre de formation de Rouen avant de faire ses débuts pros en Pro B, l’ancien joueur de Ris-Orangis (Essonne) a connu une progression fulgurante avec l’ADA Blois et termine avec 7,4 points à 72,8 % de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 1 contre en 16 minutes en 34 matchs de championnat. Sa blessure à la cheville droite qui l’a tenue éloigner des parquets pendant cinq mois en 2022-2023 semble désormais bien loin.