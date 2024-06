Brice Dessert officiellement à Strasbourg : « L’un des meilleurs joueurs français sur le marché »

La SIG Strasbourg a officialisé la signature du pivot Brice Dessert (2,12 m, 21 ans) pour les trois prochaines saisons. Ce pivot à fort potentiel, qui a brillé ce week-end lors de l’Adidas EuroCamp, est la première recrue de l’intersaison du club alsacien, après le coach Laurent Vila.

Ce dernier compte bien aider Brice Dessert à exploser en Betclic ELITE, comme il a pu le faire avec Petr Cornelie à l’Elan béarnais, ou encore Neal Sako et Tidjane Salaün à Cholet.

« Je suis très content que Brice ait signé avec nous, commente Laurent Vila. C’est un joueur très ambitieux, avec une grande capacité de travail et qui, au-delà de tout ce qu’il a fait cette saison avec Blois, progresse et va progresser. Sa dimension physique, sa densité, le contrôle du rebond, sa capacité à finir sous le cercle avec un très haut pourcentage de réussite, etc… Il a progressé dans tous ces aspects et il rejoint le projet de Strasbourg afin de continuer à progresser. C’est une évolution normale pour lui. C’est un joueur très dissuasif dans la raquette étant donné sa taille, son physique et son timing de contre très intéressant. Il démontre une vraie abnégation pour la défense. Il ne va pas se laisser faire et veut protéger le cercle. Il sera une arme de dissuasion importante pour nous. On a pu échanger à propos de ses objectifs, de ses besoins et on peut répondre favorablement à toutes ses demandes : son envie de progresser, de travailler et d’être totalement impliqué dans notre saison. Je suis sûr, sans aucun doute, qu’il va énormément nous apporter et va même impressionner la SIGArmy ».