Hugo Invernizzi reste à Strasbourg

Revenu à Strasbourg l’été dernier après dix ans d’exil, Hugo Invernizzi (1,98 m, 31 ans) ne va pas reprendre son baluchon. Le shooteur originaire de Riedisheim (Haut-Rhin) n’activera pas la clause de départ de son contrat 1+1. « Si l’on veut bien de moi, je reste à la SIG », a-t-il confirmé au micro des Dernières Nouvelles d’Alsace, après s’être entretenu avec le nouvel entraîneur, Laurent Vila.

L’international français (5 sélections) aura ainsi la possibilité de redorer son blason auprès d’un Rhénus déçu de sa fin de saison : 3,9 points de moyenne, sur les neuf dernières rencontres de la SIG. Le symbole d’un exercice qui aura finalement basculé dans le mauvais sens pour Strasbourg, avec la défaite en finale de Coupe de France et l’absence de playoffs. Autrement dans ses standards statistiques sur l’ensemble de la saison (7,7 points à 46%, 3,9 rebonds et 2,4 passes décisives), Hugo Invernizzi aura affiché une rare régularité statistique sur l’ensemble des compétitions : 7,4 points de moyenne en Betclic ÉLITE, 7,3 lors du tour préliminaire de la BCL, 7,4 lors de la saison régulière de Champions League et 7,5 en Coupe de France.

Homme de base de Massimo Cancellieri, un coach qu’il avait déjà connu à Limoges, celui qui tient une galerie d’art en plein centre-ville de Strasbourg a été l’homme le plus responsabilisé par le technicien transalpin : 27 minutes de moyenne. Il rejoint Jean-Baptiste Maille et Brice Dessert dans l’effectif 2024/25 de la SIG.