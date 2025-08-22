Alberto Diaz forfait pour l’EuroBasket, l’Espagne connait sa liste finale

Lors du sacre espagnol de 2022, il avait été l’une des révélations du tournoi, mettant notamment les arrières français au pain sec et à l’eau pendant la finale. Mais Alberto Diaz (1,90 m, 31 ans) ne pourra pas récidiver.

Blessé le 7 août dernier lors d’un match amical contre la République tchèque, le chien de garde de l’Unicaja Malaga a espéré jusqu’au bout faire partie de l’aventure espagnole à Chypre. Mais Sergio Scariolo a dû se résoudre à l’évidence. Après une rencontre de haute tenue face à l’Allemagne (105-106, a.p.), le sélectionneur a annoncé ses 12 pour l’EuroBasket sans lui.

Aldama est bien là

Ce qui déplume de plus en plus la ligne arrière de la Roja après les retraites des grognards Sergio Llull et Rudy Fernandez ou les absences de Lorenzo Brown ou Juan Nunez.

Par ailleurs, si Santi Aldama, out face aux Bleus, est bien là, quatre autres joueurs ne feront pas l’Euro : Lucas Langarita, Isaac Nogues, Guillem Ferrando et Álvaro Cárdenas.

Préparation – Madrid (ESP) Espagne 105 Allemagne 106

Les 12 de l’Espagne pour l’EuroBasket

Josep Puerto

Sergio de Larrea

Jaime Pradilla

Mario Saint-Supéry

Xabi Lopez-Aróstegui

Santi Aldama

Darío Brizuela

Willy Hernangómez

Santi Yusta

Juancho Hernangómez

Joel Parra

Yankuba Sima