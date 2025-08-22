Alberto Diaz forfait pour l’EuroBasket, l’Espagne connait sa liste finale
Alberto Diaz avait été l’une des révélations du titre espagnol en 2022
Lors du sacre espagnol de 2022, il avait été l’une des révélations du tournoi, mettant notamment les arrières français au pain sec et à l’eau pendant la finale. Mais Alberto Diaz (1,90 m, 31 ans) ne pourra pas récidiver.
Blessé le 7 août dernier lors d’un match amical contre la République tchèque, le chien de garde de l’Unicaja Malaga a espéré jusqu’au bout faire partie de l’aventure espagnole à Chypre. Mais Sergio Scariolo a dû se résoudre à l’évidence. Après une rencontre de haute tenue face à l’Allemagne (105-106, a.p.), le sélectionneur a annoncé ses 12 pour l’EuroBasket sans lui.
Aldama est bien là
Ce qui déplume de plus en plus la ligne arrière de la Roja après les retraites des grognards Sergio Llull et Rudy Fernandez ou les absences de Lorenzo Brown ou Juan Nunez.
Par ailleurs, si Santi Aldama, out face aux Bleus, est bien là, quatre autres joueurs ne feront pas l’Euro : Lucas Langarita, Isaac Nogues, Guillem Ferrando et Álvaro Cárdenas.
Les 12 de l’Espagne pour l’EuroBasket
- Josep Puerto
- Sergio de Larrea
- Jaime Pradilla
- Mario Saint-Supéry
- Xabi Lopez-Aróstegui
- Santi Aldama
- Darío Brizuela
- Willy Hernangómez
- Santi Yusta
- Juancho Hernangómez
- Joel Parra
- Yankuba Sima
🚨 OFICIAL | Estos son 𝐋𝐎𝐒 𝟏𝟐 de #LaFamilia para defender la corona en el @EuroBasket.#SomosEquipo pic.twitter.com/UYYDtbu6Ky
— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 21, 2025
