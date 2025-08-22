Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Alberto Diaz forfait pour l’EuroBasket, l’Espagne connait sa liste finale

À l'issue d'une prestation enthousiasmante contre l'Allemagne (105-106), Sergio Scariolo a dévoilé les 12 joueurs qui défendront le titre espagnol à l'EuroBasket. Ce sera sans Alberto Diaz, insuffisamment remis de sa blessure.
|
00h00
Résumé
Écouter
Alberto Diaz forfait pour l’EuroBasket, l’Espagne connait sa liste finale

Alberto Diaz avait été l’une des révélations du titre espagnol en 2022

Crédit photo : FIBA

Lors du sacre espagnol de 2022, il avait été l’une des révélations du tournoi, mettant notamment les arrières français au pain sec et à l’eau pendant la finale. Mais Alberto Diaz (1,90 m, 31 ans) ne pourra pas récidiver.

Blessé le 7 août dernier lors d’un match amical contre la République tchèque, le chien de garde de l’Unicaja Malaga a espéré jusqu’au bout faire partie de l’aventure espagnole à Chypre. Mais Sergio Scariolo a dû se résoudre à l’évidence. Après une rencontre de haute tenue face à l’Allemagne (105-106, a.p.), le sélectionneur a annoncé ses 12 pour l’EuroBasket sans lui.

Aldama est bien là

Ce qui déplume de plus en plus la ligne arrière de la Roja après les retraites des grognards Sergio Llull et Rudy Fernandez ou les absences de Lorenzo Brown ou Juan Nunez.

Par ailleurs, si Santi Aldama, out face aux Bleus, est bien là, quatre autres joueurs ne feront pas l’Euro : Lucas LangaritaIsaac NoguesGuillem Ferrando et Álvaro Cárdenas.

– Madrid (ESP)

Les 12 de l’Espagne pour l’EuroBasket 

 

  • Josep Puerto
  • Sergio de Larrea
  • Jaime Pradilla
  • Mario Saint-Supéry
  • Xabi Lopez-Aróstegui
  • Santi Aldama
  • Darío Brizuela
  • Willy Hernangómez
  • Santi Yusta
  • Juancho Hernangómez
  • Joel Parra
  • Yankuba Sima

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Espagne
Espagne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
riri4076- Modifié
Du coup ils sont nuls les allemands? inquiétants? 1 point après prolongations contre le fantome de l'Espagne? Pas vu le match, mais juste un petit commentaire pour les critiques excessives. L'Espagne n'est et ne sera pas facile à manoeuvrer et il semble qu'il y avait Aldama en plus(en retour de blessure). Les matchs accrochés semblent avoir été plus un signe d'une Espagne qui ne lachera rien malgré la "transition" et les absences qu'une source de gerande inquiétude pour la France malgré nos problèles à régler. ça ne fait pas de nous des favoris mais ça relativise les critiques
Répondre
(3) J'aime
beetlejuice53
Partir avec 4 intérieurs, c’est rédhibitoire. Tant mieux s’ils me font mentir mais je n’y crois pas une seconde, l’équipe est bien trop déséquilibré. Par contre, les Espagnols ne seront clairement pas facile à jouer malgré la jeunesse sur les postes arrières.
Répondre
(0) J'aime
fussoire38
Attention à l'Espagne ! méfiance...
Répondre
(0) J'aime
jeildo
Ça sera pas la même équipe qu’en préparation.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroBasket
00h00La Slovénie corrigée en Serbie, mais à 12 pour l’EuroBasket avec Doncic, Hrovat et Stergar
LBWL
00h00Changement de pivot à Landerneau : Akhator out, Kaba in
EuroBasket
00h00Alberto Diaz forfait pour l’EuroBasket, l’Espagne connait sa liste finale
Betclic Élite
00h00Figure historique de la JL Bourg, Louis Malecki est décédé
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
David Holston a souvent été blessé en 2024-2025
Betclic ELITE
00h00David Holston : « Une partie de moi voulait abandonner » avant sa 11e saison avec Dijon
Tué à Gaza, l'ancien international palestinien Mohammad Shalaan n'est plus de ce monde
À l’étranger
00h00L’international palestinien Mohammad Shalaan a été tué à Gaza
hill chalon cameroun
AfroBasket
00h00Jeremiah Hill rassure les fans de l’Élan Chalon : retour fracassant avec le Cameroun !
Tony Parker entraîneur
Betclic Élite
00h00« J’ai envie de changer de carrière » : Tony Parker va devenir… entraîneur !
paige bueckers
WNBA
00h00Star en NCAA et choix n°1 de la dernière Draft, Paige Bueckers réalise une perf’ historique pour une rookie en WNBA
1 / 0
Livenews NBA
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
1 / 0