Le tableau du Trophée du Futur 2025 est connu

Ce lundi 19 mai, après la victoire de Roanne au Final Four Espoirs Pro B hier, le tirage au sort du tableau du Trophée du Futur 2025 a été effectué. Il se déroulera du 30 mai au 1er juin à Ekinox, l’antre de la JL Bourg, lauréats de la dernière édition.

🏆 Le bracket du #TrophéeDuFutur 2025 ! 🍿💎 RDV à Bourg-en-Bresse du 30 mai au 1er juin pour voir les meilleures équipes Espoirs de la saison et de nombreux prospects. Billetterie disponible ➡️ https://t.co/mhhU1gmzvG pic.twitter.com/DHXDZEFKBZ — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) May 19, 2025

La JL Bourg favorite à domicile

Le trophée va donc opposer les sept meilleures équipes du championnat Espoirs Elite, ainsi que le champion de France Espoirs Pro B. Les locaux de la Jeunesse Laïque partent grands favoris à la suite de leur titre de champions de France Espoirs, après avoir dominé le championnat. Bourg-en-Bresse a ainsi décroché le premier titre Espoirs de son histoire.

Les coéquipiers de Wilson Jacques, Léon Sifferlin, Khadim Kane affronteront Strasbourg en quart de finale. La SIG a terminé la saison à la septième place et pourra s’appuyer notamment sur son atout offensif n°1, Maxence Lemoine (1,88 m, 17 ans), auteur de 20 points de moyenne cette saison.

Monaco en embuscade, Le Mans et Cholet outsiders

Deuxième de la saison régulière, mais à 6 victoires de la JL Bourg, l’AS Monaco fera figure d’outsider. Les Monégasques ont été dominés par la JL Bourg lors de l’avant-dernière journée (65-81) et espèrent bien prendre leur revanche. Il faudra pour cela d’abord faire chuter Roanne, vainqueur du Final Four Espoirs Pro B en ayant dominé Antibes en finale (88-69), récupérant ainsi le dernier ticket pour accéder au Trophée du Futur.

Enfin, on retrouvera également les voisins du Mans et de Cholet, respectivement 3e et 4e de la saison. Il n’y aura pas de derby possible avant la finale, les Manceaux tenteront de prendre la mesure de Nanterre (6e) tandis que les Choletais devront se défaire de Dijon (5e).

Le Trophée du Futur 2025 débutera le vendredi 30 mai par quarts de finale, avec ensuite les demi-finales le samedi et enfin la grande finale le dimanche 1er juin (16h30).