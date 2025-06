Jerry Boutsiele ne suivra pas Dubaï en EuroLeague

Premier Français de l’histoire du Dubaï BC, Jerry Boutsiele ne sera pas le premier membre tricolore à découvrir l’EuroLeague avec le club émirati. La toute jeune entité, créée en 2023 mais qui a disputé sa véritable première saison en 2024-2025, a annoncé la fin de sa collaboration avec l’ancien intérieur du championnat de France.

Thank you, Jerry. Toughness, grit, and pure dominance under the rim — you gave us everything👊 pic.twitter.com/WqKPzNVZWd — Dubai Basketball (@dubaibasket) June 20, 2025

Pas de seconde saison en EuroLeague pour Boutsiele

Jerry Boutsiele (2,04 m, 32 ans) avait rejoint Dubaï en début d’année 2025 en raison des difficultés financières de son club turc de Karsiyaka. En une quinzaine d’apparitions avec Dubaï en Ligue adriatique, l’ancien intérieur de Limoges ou encore Monaco a compilé 10,3 points à 66% aux tirs et 6,2 rebonds en 21 minutes de jeu en moyenne. Son impact a été moindre en playoffs de ABA League, avec seulement 14 minutes de temps de jeu pour un peu plus de 5 points et 2 rebonds de moyenne.

Jerry Boutsiele ne connaîtra cependant pas un second exercice avec Dubaï, qui évoluera en EuroLeague la saison prochaine grâce à l’obtention d’une invitation sur les cinq prochaines années. Il ne sera pas l’une des fondations de la première saison européenne dans la plus haute compétition pour Dubaï, alors que l’intérieur avait connu cet honneur avec Monaco en 2021-2022, pour ce qui reste sa seule saison en EuroLeague jusqu’à présent (1,8 points et 2,6 rebonds sur 16 matchs avec l’ASM).